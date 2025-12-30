樂建居柴灣流標　東涌原樂建居地交房協　料提供1600資助出售單位

2022年《施政報告》重啟「私人興建資助出售房屋先導計劃」（樂建居），原意引入市場力量增資助房屋供應，讓私人發展商參與興建，但市場反應冷淡，一幅柴灣住宅用地曾流標，東涌第122區用地也有新發展。房屋局今日（30日）公布，東涌原「樂建居」交房協發展為旗下資助出售房屋項目，初步預計可於2031至2032年度提供約1,600個資助出售單位。 當局認為，該用地交由房協發展，能更快促成資助出售房屋的落成。



東涌第122區住宅地位於東涌東。（文件截圖）

料2031至2032年度提供約1600個單位

東涌第122區用地原為政府就私人興建資助出售房屋先導計劃，即「樂建居」，選取作為招標的其中一幅政府用地。房屋局公布，該住宅用地現交由房協發展為旗下資助出售房屋項目，初步預計可2031年度至2032年度提供約1,600個資助出售單位。

房屋局表示，政府一直根據社會需求和實際情況，調整不同用地的發展安排。房協是政府房屋政策上的重要合作夥伴，在發展資助出售房屋方面有豐富經驗。經檢視最新情況，政府認為將東涌第122區用地交由房協發展，能更快促成資助出售房屋的落成。

東涌第122區住宅地改交房協發展。（資料圖片）

政府在2023年6月公布「樂建居」的政策框架，旨在善用市場力量，提高整體發展容量，目前正密切留意市場發展，檢討是否需要按市場情況，適度調整「樂建居」部份主要參數，以及未來其他「樂建居」用地的招標安排，適時公布。

房屋局又指，東涌第122區用地交由房協興建資助出售房屋，與政府增加資助出售單位供應、協助基層置業、鼓勵上進上流的政策目標一致，相信市民會樂見其成。政府會繼續推進其他有關完善房屋階梯的措施，讓市民置業安居。