穗禾路早上繁忙時間現「家長車」車龍　街坊候車時間增日日捱塞車

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-25 16:54

火炭穗禾路一帶每天早上繁忙時段均會出現交通擠塞情況，加上小巴脫班的情況頻生，影響附近數個屋苑居民進出。有指情況與附近學校家長使用私家車接送子女上學有關，令繁忙時段有大量車輛進出路段，形成交通擠塞。有住在附近的居民表示，平日上班若不提早至少半小時出門候車，便會遲到，有居民因此放棄坐車，步行至附近地鐵站。 當區區議員表示，附近兩所學校（沙田小學及沙田學院）曾在2019年時實施無車政策，即禁止乘坐私家車和的士往返學校，惟擠塞情況未有改善。《香港01》就事件向兩間學校的辦學團體《英基學校協會》查詢，發言人表示不會就事件作回應。

火炭穗禾路一帶每天早上繁忙時段有大量私家車湧入，有指大部分都是接送子女上學的家長車。（麥梓健提供圖片）

昨日（24日）記者在早上繁忙時段於穗禾路一帶視察，發現穗禾路車龍在上午7時45分陸續出現，短短半小時內，至少有200輛車輛駛進該路段，其間車輛需要慢駛，車龍一度延至山尾街交界，至8時20分後才開始散去。路段進出車輛以私家車為主，大多數前往穗禾路方向的車輛，都是用於送子女上學的「家長車」，在附近學校放下子女後，沿路折返。而在學校門口迴旋處附近，則有人員協助指揮交通。

僅兩輛小巴能直達校園

現時若要前往位於穗禾路的學校，除了依靠學校提供的校巴服務外，主要的公共交通工具分別是由沙田開出的69K及石門開出的811A小巴。而沙田小學及沙田學院在2019年時亦開始推行無車政策，禁止乘坐私家車和的士往返學校，但家長車的數目並沒有因而減少。

有附近居民指，平日上班時需要提早至少半小時出門，不然會受到交通擠塞影響而遲到。居民指，小巴在早上繁忙時間的班次約15至30分鐘不等，而擠塞情況已持續數年，影響居民出入，候車時間亦變相增加。

有附近居民指，擠塞情況已持續數年，影響居民出入，候車時間亦變相增加。（曾鳳婷攝）

沙田穗禾區議員麥梓健表示，穗禾路路段在平日早上繁忙時間長期出現交通擠塞情況，過往已多次與學校及相關部門溝通，但情況未有改善。部分市民更因為了避過擠塞，放棄坐車，自行步行至附近港鐵站，再轉乘其他交通工具上班。他稱近來的擠塞情況更為嚴重，推測與疫情有關，因家長擔心子女乘坐交通工具會增加感染風險，故使用私家車親自接送。

沙田穗禾區議員麥梓健表示，穗禾路路段在平日早上繁忙時間長期出現交通擠塞情況，過往已多次與學校及相關部門溝通，但情況未有改善。（曾鳳婷攝）

麥梓健認為，兩所學校應嚴守無車政策，鼓勵家長選擇以校巴接送子女，減少該路段繁忙時間接送學生的「家長車」數量，改善穗禾路一帶的交通情況。此外，他亦建議學校考慮把上學時間推遲，避開道路繁忙時間，減少交通擠塞的機會。

麥梓健指出，除家長車問題外，該處的交通配套也需要改善，現時能直達學校的公共交通工具只有兩輛小巴，他建議運輸署可以加設小巴班次或增加在繁忙時間能到達學校的路線，讓學生可以選擇乘坐公共交通工具上學。

《香港01》就事件向兩間學校的辦學團體《英基學校協會》查詢，發言人表示不會就事件作回應。