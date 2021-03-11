沙田大會堂新設流線型公共長凳　竟與城門河有關？

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-11 09:00

「取之沙田，用之沙田」。沙田大會堂近月出現一張公共長凳，設計風格新穎，原來是由該區的塑膠垃圾再造而成。負責這個廢膠回收創作項目的HIR Studio透露，設計意念來自城門河，除了希望用家能感受到城門河的親切感外，更重要的是示範了一次回收廢膠創作新產品的奇妙過程。

沙田大會堂近月出現一張公共長凳，設計風格新穎，原來是由該區的塑膠垃圾再造而成。(蔡正邦攝)

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近月沙田大會堂出現一張公共長凳，流線式設計十分優美，原來長凳是由廢膠回收改造而成。負責廢膠回收創作項目的HIR Studio在facebook專頁上載短片，講解該長凳的製作過程，該項目是由康文署合作，利用「取之沙田，用之沙田」的環保概念，以城門河為創作靈感，「升級再造」成為公共長凳。

兩個月收集區內2萬個膠樽

片段中形容，香港塑膠的回收率只有13%，沒有被回收的垃圾，只有送去堆填區或沖出大海兩個下場。有份參與項目的建築師鄭舜妮（Irene）表示，自己在沙田長大，雖然見到城門河的水質漸漸改善，但原來每年仍然有超過1750萬件本地塑膠垃圾，經城門河流出大海，故設計師們以兩個月時間，在沙田區收集約2萬個HDPE（即高密度聚乙烯）膠樽，即樽底符號內標示為「2」號的膠樽，成為再生產品的材料。

另一名參與項目的建築師鍾子豪（Howard）表示，回收廠接收接收膠樽後，將廢膠分類及熔掉，然後切成一粒粒再生原料，現時大會堂擺放的長凳，便是由一塊塊的組件拼合而成，每個組件的形狀一樣，但旋轉的角度不同，每張凳以不鏽鋼桿枝貫穿，構造簡單但形態優美，他指物料多年後仍可輕易回收，再次重塑成新產品。鍾子豪透露，設計意念來自城門河，「我們在設計大會堂的室內設施時，期望市民可以感受到城門河帶來的親切感，來到大會堂就像走到河邊一樣自然」。他形容組件旋轉構成的起伏，就像河面水波的翻騰。對於能親眼目睹自己的清潔及回收成果，他認為日後會更有動力做好塑膠回收。

回收膠樽變公共長凳製作過程：