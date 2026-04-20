天福路地盤墮木板落巴士站　建築署嚴厲警告及處分承建商協興

早前（4月10日）有市民在社交媒體發文，稱在天福路一個位於地盤下方的巴士站候車時，目睹一塊逾一米長的木板從上方墮下，事件中沒人受傷。社區專頁《天水圍街市監察》早前向建築署查詢，今日（20日）獲回覆指事故因承建商協興建築未妥善設置安全圍欄所致，署方已即時嚴肅跟進，督促承建商全面檢查地盤，同時向承建商作出嚴厲警告和處分。



有市民在社交媒體發文，稱在天福路一個位於地盤下方的臨時巴士站候車時，目睹一塊逾一米長的木板從上方墮下。（Threads@william4431）

有市民在社交媒體發文，稱在天福路一個位於地盤下方的臨時巴士站候車時，目睹一塊逾一米長的木板從上方墮下。（Threads@william4431）

事發於天水圍街市附近一個地盤，有市民在下方巴士站候車時，忽然有塊逾一米長的木板從上方墮下。《天水圍街市監察》查詢承建商協興建築及建築署，其中建築署今日（20日）回覆指，事故因承建商未妥善設置安全圍欄所致。署方即時嚴肅跟進，督促承建商全面檢查地盤，加固臨時構件、封閉樓洞、移離物料及加設防護，同時向承建商作出嚴厲警告和處分。

承建商協興早前回覆《天水圍街市監察》表示，對事件中受影響人士深表歉意，團隊在監督下已全面檢查地盤相關範圍，並即時加強保護措施，包括重新封上所有開口位置，以防止類似事件再次發生。