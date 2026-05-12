房屋署沙田5屋邨應用無人機勘察外牆　愉德苑及錦柏苑裝智能水錶

房屋署近年推動智慧屋邨管理，繼試行非接觸式智能門禁系統後，正透過應用無人機勘察樓宇外牆及人工智能分析技術，以評估外牆狀況。據房署回覆沙田區議員查詢表示，現時沙田區已有新翠邨及沙角邨等五屋邨應用無人機勘察外牆，有助省卻人手及時間。另外，沙田愉德苑和即將入伙的綠置居錦柏苑，已安裝智能水錶。



房屋署指，在沙田區已應用無人機進行樓宇外牆勘察的屋邨包括利安邨、秦石邨、新翠邨、隆亨邨及沙角邨。圖為房署去年示範檢測。（房委會Facebook）

沙田區議員吳啟泰向沙田區議會房屋及發展規劃委員會提交文件，查詢房屋署有否計劃在沙田區公屋引入智能措施，如智能水錶、智能電錶、垃圾量監測系統、清潔機械人及巡邏機械人，以節能減排，提高環保管理成效。

他又關注沙田區公屋使用無人機勘察樓宇外牆的情況及具體檢測成效。

智能水錶系統。（資料圖片）

房屋署回覆指，沙田區的愉德苑和錦柏苑均已安裝智能水錶。至於現有樓宇，水務署會在確保資源有效運用的前提下，持續優化並制定更換水錶的步伐。另外，中華電力有限公司亦表示智能電錶安裝已大致完成。

署方又指出，已於2025年第四季度起，逐步在合適屋邨的新清潔及物業服務代理合約招標中，納入使用清潔機器人，以提升屋邨管理質素和效率。而清潔服務承辦商與物業服務代理大多數認同清潔機械人在節省人力以及提升工人的職業健康與安全方面的好處，並普遍支持在合適屋邨的招標書中納入使用清潔機械人。

房屋署指，在沙田區已應用無人機進行樓宇外牆勘察的屋邨包括利安邨、秦石邨、新翠邨、隆亨邨及沙角邨。圖為房署去年示範檢測。（房委會Facebook）

至於無人機勘察樓宇外牆，房屋署指已在利安邨、秦石邨、新翠邨、隆亨邨及沙角邨使用。署方表示，無人機的應用可省卻人手及時間，大幅提高檢測效率，避免搭棚視察的風險，協助完成危險或短時間難以到達的任務，同時減少對居民造成不便。