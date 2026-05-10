食環署無人機破非法屠宰山羊案　擬用作巡視街道　用公廁頂做機庫

食環署去年試驗利用無人機，執行全自動空中巡視街道清潔任務，亦用作情報收集，成功偵破一宗非法屠宰山羊案。署方指，為進一步拓展無人機的應用範圍，正向民航處申請許可，將無人機機庫安裝於食環署管理的公廁頂部，作為無人機起降和充電的基地。



食環署去年起與機電署合作，研究試驗利用無人機執行全自動空中巡視街道清潔任務。（政府新聞網圖片）

食環署高級總監（行動）盧志文指出，過往情報收集方式單純依賴人手巡查，人員可能遇上暴力阻撓、環境惡劣等情況，引入無人機有助提升行動安全。（政府新聞網圖片）

食環署去年偵破一宗非法屠宰山羊案，署方指，涉案地點位處偏遠鄉郊，並有隱蔽建築物作掩護，調查難度甚高。食環署情報組人員於是利用無人機拍攝影像，並與地政總署系統內的航空照片進行比對，迅速鎖定可疑地點。完成蒐證後，署方隨即採取突擊行動，拘控涉案人士。

食環署高級總監（行動）盧志文指出，過往情報收集方式較平面化，單純依賴人手巡查，便衣人員只能在外圍監視，並可能遇上暴力阻撓、惡犬、結構危險或環境惡劣等情況，存在一定風險。

盧志文又指，引入無人機後，調查人員可透過鳥瞰方式，高空收集和呈現影像情報，掌握可疑地點的出入口、人員分布、可疑車輛停泊位置，以至涉事者逃走路線等，提升行動安全之餘，亦提高證據搜集的質素。以無人機蒐集證據可減少人手巡邏，並能更有效偵測和打擊非法屠宰、非法凍肉倉儲、無牌食物業場所等。

食環署去年起與機電署合作，研究試驗利用無人機執行全自動空中巡視街道清潔任務。（政府新聞網圖片）

關文豪指，透過自動巡視系統，部門可更快、更準確分析街道清潔情況。（政府新聞網圖片）

除了收集情報，食環署去年起亦與機電工程署合作，研究試驗利用無人機執行全自動空中巡視街道清潔任務。無人機會按照預設航線自動巡航，並以人工智能技術分析影像，偵測垃圾堆積、垃圾桶滿溢，以及垃圾收集設施損毀等情況，協助食環署適時調派人員跟進處理。

食環署高級總監（創新及科技）關文豪指，目前街道清潔巡查主要依靠前線人員親身到場目測和拍照記錄，但部分地點位置偏遠、交通不便，往返需時。透過自動巡視系統，部門可更快、更準確分析情況，從而更有效調配人手與資源。

配合項目推展，無人機機庫預計將安裝於食環署管理的公廁頂部，作為無人機起降和充電的基地，團隊即將開展飛行測試。機電署高級工程師（無人機、機器人及自動化）邱芝瑩表示，部門正向民航處申請相關無人機操作許可。飛行測試將分兩個階段進行，首先以目視和延伸視線操作進行測試，待系統運作穩定後，再推展至超視距操作，實現全自動空中巡視。