科學園南面公園擬建新創科人員住宿大樓　建成後重置公眾休憩用地

政府向沙田區議會提交文件，計劃在科學園南面、白石角海濱公園一部分，興建「創新斗室」第二期，樓高17層、有915個單位，供合資格創科相關人員申請入住。預計2027年第四季展開，目標於2031年第一季竣工。



選址原為白石角海濱公園一部分，政府在文件中表示，科技園公司將於該用地內重新提供佔地約4,200平方米的公眾休憩用地，並負責興建、營運及管理，該休憩用地將24小時開放予公眾使用，比現時8,000平方米小約一半。設施包括綠化草坪及海濱廣場，並連接現有白石角海濱長廊及科學園路，提供連貫的行人通道，維持海濱與鄰近地區的連接性。



擬議「創新斗室」第二期位置圖，位於吐露港公路以東及科學園的南面。（沙田區議會文件）

擬議「創新斗室」第二期發展藍圖，樓高17層或最高66米、有915個單位。（沙田區議會文件）

施政報告提出興建新一座「創新斗室」 為創科人才提供住宿支援

首座「創新斗室」位於科學園旁，自2021年中起提供約500個具靈活設計的住宿空間， 以可負擔的租金水平，供科技園公司內租戶的合資格創科相關人員申請入住，協助他們解決住宿問題。

政府指現時「創新斗室」的平均入住率約九成，已接近飽和。2022年施政報告提出為創科人才增加住宿支援，包括科技園公司探討於科學園旁邊一幅公園土地興建新一座「創新斗室」，以滿足創科人才住宿的需求。

沙田科學園內的「創新斗室」第一期，現時平均入住率約九成。（資料圖片）

選址屬白石角海濱公園一部分 土地面積8000平方米 地積比3.2

根據創新科技署和規劃署提交沙田區議會文件，擬議的「創新斗室」第二期發展用地位於吐露港公路以東及科學園的南面，能與位於西北面的首座「創新斗室」產生協同效應。

該用地在《白石角（東部）分區計劃大綱核准圖編號 S/PSK/13》上現劃為「休憩用地」地帶，現時是白石角海濱公園（包括公廁範圍）的一部分，涉及約8,000平方米的政府土地，總地積比率不多於3.2倍，樓宇高度不高於主水平基準上66米或17層。

香港科學園「創新斗室」第二期發展計劃。(沙田區議會文件截圖）

原址田廿大新建公眾休憩用地 由科學園興建、營運及管理

文件指，擬議發展計劃落成後，科技園公司將於該用地內重新提供佔地約4,200平方米的公眾休憩用地，並負責興建、營運及管理，該休憩用地將24小時開放予公眾使用。設施包括綠化草坪及海濱廣場，並連接現有白石角海濱長廊及科學園路，提供連貫的行人通道，維持海濱與鄰近地區的連接性。

此外，受影響的現有公廁將會於擬議發展用地內重置，由科技園公司興建、營運及管理，並24小時開放予公眾使用。

科學園。（資料圖片）

不會影響附近視覺、景觀 料住戶主要步行往返科學園

文件指出，科學園所屬的科技園公司，於2023年曾委託顧問就「創新斗室」第二期發展計劃進行技術可行性研究，研究結果顯示擬議發展計劃不會對附近地區的交通及運輸、環境、排污、排水、供水、視覺、景觀及空氣流通等方面帶來無法克服的技術問題或造成重大的負面影響。

鑑於「創新斗室」第二期住戶在毗鄰科學園工作，主要以步行往返科學園，故不需要依靠路面交通工具來往工作地點。現有科學園路的行人路容量，足以應付日後擬議發展計劃新增的行人流量。