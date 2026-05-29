香港青年海事文化行開幕　鼓勵本港學生了解海事產業及升學出路

招商局船舶工業集團日前舉辦「2026年香港青年海事文化行開幕典禮暨第四屆香港海事人才生涯規劃講座」，吸引約450名師生參與，活動聚焦國家「十五五」規劃下香港航運業的發展定位，以及青年海事人才培育，鼓勵本港學生了解海事產業及升學出路，把握航運科技新機遇。



招商船舶董事長吳四川致辭時，提到希望青年未來投身海事專業，助力香港航運業發展。

是次活動為「愛香江•愛幸福」主題系列活動，主辦方表示，希望藉香港國際航運中心優勢，緊扣國家海洋強國建設和「十五五」規劃產業機遇，搭建多元化交流培育平臺，培育更多兼具家國情懷、國際視野與專業能力的優質海事青年人才。

招商船舶董事長吳四川致辭時表示，「香港青年海事文化行」自2017年創辦以來，持續聯動香港校園、社區及內地高校，建立涵蓋交流、升學、實踐及就業的海事人才培育體系，冀透過校企合作及跨地域交流，提升青年對國家海事發展及香港航運定位的認識。他寄語青年珍惜交流機會，積極裝備自己，未來投身海事專業，助力香港航運業發展。

勞工及福利局副局長何啟明認為，香港青年需放眼世界，主動對接國家發展策略。

出席活動的勞工及福利局副局長何啟明說，配合國家「十五五」規劃，香港航運業已由傳統貨運模式，逐步邁向融合知識、科技、資本及人才流通的新階段。他指出，人工智能、綠色航運及智慧物流等新趨勢，將重塑全球海運產業鏈，香港青年需放眼世界，主動對接國家發展策略，發揮香港作為國際航運中心及「超級聯繫人」的優勢。

立法會航運交通界議員林銘鋒亦提到，海事產業是香港經濟的重要支柱，隨着人工智能、大數據及綠色航運技術快速發展，行業對年輕人才需求殷切，鼓勵學生勇於探索海事科技及創新領域，為行業注入新動力。

講座環節上，海事處副處長史強分享香港國際航運中心未來發展方向。來自上海交通大學、廈門大學、武漢理工大學及江蘇科技大學的代表則介紹海事相關學科、內地升學資訊及校園生活，讓學生從產業、科技及教育層面了解海事行業前景。

2026香港青年海事文化夏令營7月舉行

主辦方同場公布「2026香港青年海事文化夏令營」安排，活動將於7月8日至14日舉行，將優先向香港中四至中六學生招生，預計招募50名師生赴內地高校研學，實地了解國家海事科技發展成果。