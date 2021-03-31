政府觀塘碼頭擬強行清場趕走露宿者　團體批欠人性化抗議

撰文： 呂諾君 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-31 16:25

觀塘公眾碼頭一向有不少露宿者居住，而政府每季都會派人到場「清洗太平地」，運輸署及食環署亦原定於今日（31日）早上進行清場。有關注團體和街友不滿，認為政府強行清場欠人性化，亦無法解決露宿問題，因此進行抗議並提出三項訴求，期間有政府官員到場並一度引起激烈爭辯，最後雙方協商之下，清場行動將暫緩兩星期至四月中。

疫情下失業率高企，街頭露宿的問題亦見嚴重，有調查發現，社署正式登記的露宿者人數已超過1,500人。觀塘公眾碼頭除設有西灣河至觀塘的航線，碼頭旁邊的空間亦是一眾街友的聚居地，該處搭建了數間木屋，亦放有不同傢具。支持露宿街友行動組召集人馮炳德今早聯同數名露宿者，在碼頭表示反對運輸署和相關政府部門的清場行動。

斥一直依靠民間組織協助無家者

馮炳德指，今次政府的告示中態度十分強硬，形容是「從未試過咁蠻不講理及官僚」；認為政府應以人為本，不應「下下用清場」、「用土地雜項條文」、「用公權力」欺壓弱勢的無家者。他指出，現時政府一直沒有露宿者友善政策，只將他們「掃到地毯底」，並隨時可以驅趕，一直以來都是民間組織如基督教關懷無家者協會、救世軍、社協等協助露宿者；而政府提供的臨時住宿只為期三至六個月，即半年後露宿者又會回來原址露宿，沒有解決過問題。

促將駕駛學院閒置用地改建成貨櫃屋

馮表示，就解決這個深層社會問題有三項建議，包括要求減少清拆次數由每隔個半月一次更改一年一次以減低對街友的滋擾；以更人性化的安排和處理各項友善措施，如由食環署外判清潔工聯同街友一起清洗周遭環境以保衛生、安裝太陽能供電照明等；以及要求政府推行露宿者友善政策。他亦建議政府以原地安置方式處理觀塘碼頭的露宿者，並將觀塘駕駛學院的閒置用地改建成貨櫃屋。

該處的露宿者清叔指，希望政府將清場次數減至最多一年一次，早前曾頻密至每個半月一次，而每次清場後他們需用上數星期才可裝回物品，認為很滋擾；至於Andy則指，只要有一個協商做法，他們願意配合食環署外判工的洗街行動，甚至可以參與一起洗街。

香港01正就事件向運輸署查詢。