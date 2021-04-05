香港井蓋史大揭秘　鼠疫後誕生　「圓清方濁」圖案可辨雨水污水渠

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-05 15:24

佈滿香港街道但不太起眼的井蓋，在社區中其實擔當着舉足輕重的角色，除了為市民提供必需資源如水、電力、燃氣及電訊網絡等，也可窺探到港英時期鼠疫後政府的渠務改革。井蓋覆蓋溝渠，更是各管道不可劃缺連接點，其獨特設計亦開展了「香港製造」生鐵鑄工業發展的歷史。有團體舉辦為期一個月的《井蓋展》，向市民解構不同款式的井蓋，揭開它們背後的故事。 攝影：盧翊銘

為期一個月的《井蓋展》由南豐集團和長春社文化古蹟資源中心(CACHe)合辦。展覽集中展示中上環區的井蓋，參觀者可近距離觀察一系列香港不同時期及款式的井蓋實物，亦能透過展覽得知香港井蓋鑄造廠及工匠的誕生過程。而主辦單位提供的小冊子，更附送上環區井蓋地圖，鼓勵參加者了解井蓋歷史後，親身尋找它們的蹤影。

井蓋的演變和當年香港的衞生情況息息相關。香港開埠初期，西環、中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣一帶的供水、排放雨水及污水設施並沒有專責部門管理，只能依靠雨水沖走污物。街道上的溝渠亦沒有覆蓋，容易滋生及散播細菌，當時的渠道採用「雨污合流」，即雨水和污水共用同一條排水管道的形式處理，衞生情況堪虞。

鼠疫促使港英政府改革渠道

1894年，香港爆發鼠疫，疫症造成逾2,000人身亡。政府事後才開始為渠務作出全面改革，由舊有的「雨污合流」改為「雨污分流」，而供水及排污管道亦逐步從地上轉移到地底。從此，溝渠有了井蓋覆蓋，亦成為各管道不可劃缺的連接點。

蓋面刻鑄猶如「出世紙」 助工程人員辨認

井蓋蓋面刻鑄了不同代碼，原來是井蓋隨身帶備的「出世紙」，每個井蓋表面均有列明政府部門、合約編號、鑄造廠、重量等資訊，顏色、形狀和符號亦有特定意思，方便工程人員辨認渠管。

井蓋蓋面刻鑄了不同代碼，原來是井蓋隨身帶備的「出世紙」。（盧翊銘攝）

「大肚臍」已被拼合式方形井蓋取代

而俗稱「大肚臍」、以生鐵鑄造的方形井蓋，原來在五、六十年代十分盛行。初時「大肚臍」以圓形為主，「大肚臍」旁邊兩個圓形，是方便工程人員打開水制。惟當局因後期發現路面不平，圓形的井蓋也因太重（重達400磅）難以拿起，故後來被以兩個三角形拼合的方形井蓋取代，拼合式的設計能讓渠務人員更易以鐵撬打開井蓋。

1894年後，渠道實行「雨污分流」（即雨水和污水各用一條管道的輸送形式處理），只要根據「圓清方濁」的原則，在外觀上便能分辦雨水渠和污水渠──圓圈花紋代表是清水井蓋，正方形圖案則屬於污水井蓋。

此外，井蓋在救火上亦擔當重要崗位。刻有「FH」（即Fire Hydrant）字眼的井蓋，便是屬於消防栓掣的開關，附近通常也會設有普通的水掣及消防栓，供消防員救火之用。普通水掣會長開，確保消防人員能隨時取水救火。

消防栓上的顏色則代表水的種類，紅色為淡水，而黃色則為鹹水。有些較舊的開關井蓋則會刻有「F↑H」的符號，蓋中間的箭頭是俗稱「雞爪嘜」標記，代表此井蓋由政府物料供應處直接採購。至90年代後期，物料便改由承辦商自行採購。

在街上隨處可見俗稱「疏冷」的斜紋通孔井蓋，經常與溢流堰（櫈仔）以及清理去水管道的雜物（咖哩缸）配合使用，前者有助加強去水速度，後者則用作暫存枯葉等垃圾。不過，有些舊式設計井蓋因太重已停用，令部分井蓋已成為歷史。近年，井蓋由生鐵鑄造改為以不鏽鋼製造，本土生鐵鑄工業亦因而逐步消失。

一系列由Concretology日紙設計以香港井蓋為靈感的原創產品，亦在展覽期間展示。（盧翊銘攝）