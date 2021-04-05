撰文： 曾鳳婷 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-05 20:11

不少市民趁着清明節及復活節連假郊遊。有港版「天空之鏡」之稱的粉嶺流水響水塘一直是打卡熱點，惟近日水塘「乾塘」，部分塘底更有龜裂的情況。水塘乾涸令昔日美景不再，今日（5日）有壽星女和一眾朋友特意到訪流水響，本想在美景中盡情打卡「慶生」，來到才知沒有「天空之鏡」作背景，坦言非常失望，但亦有到訪市民認為趁「乾塘」能走到塘底散步，感覺十分新鮮，認為不失為另類體驗。

香港01記者今日到達粉嶺流水響水塘，現場所見，大半水塘都沒有水，部分塘底泥土呈龜裂狀，「天空之鏡」美景不再。水塘附近有多於50人到訪，以一家大小為主，也有三五知己在水塘旁邊紥營野餐。有市民趁着水塘乾涸，走到塘底溜狗及散步，亦市民笑言決意要親睹「天空之鏡」美景，表示會「擇日再戰」。

「天空之鏡」美景消失 遊人轉拍落羽松

有今天生日的市民特意與友人來到流水響，打算盡情拍攝「天空之鏡」美景慶祝，豈料遇上「乾塘」情況。同行的鄭小姐不禁為壽星女感到可惜，「真係覺得好失望，本身諗住過嚟幫生日朋友打卡，點知個水塘冇水！」身邊朋友無不顯露失落一面，「嚟都嚟咗，去行下囉」。後來他們轉向在落羽松下為生日朋友打卡。

遊人趁「乾塘」走到塘底溜狗

而曾多次到訪流水響的謝小姐表示，半年前曾目睹水塘乾涸情況，但認為這次比上次更少水。她對近日水塘無水的情況亦感可惜，「始終都係有水靚啲嘅」。不過，水塘無水並未影響謝小姐的心情，她反而覺得能趁機走到水塘底部感到興奮，「上次嚟，第一次走落嚟，人喺正兩邊水嘅中間到，其實都靚，幾新鮮」。

有家長表示原本打算與子女以鹿頸為終點郊遊，結果因遊人太多而轉戰流水響。家長張小姐對水塘無水亦感到失望，她憶述去年初到訪時曾見過「天空之鏡」美景，「其實冇諗過水塘會冇水，都係第一次知呢個位會冇水，原來可以行到落嚟，感覺都幾新奇」。

第一次到流水響溜狗的楊小姐則表示，未有因為水塘因乾涸而失望，認為多出的空地更方便溜狗，但她也表示會時刻注意安全，「都係見到安全，先會放開狗帶畀佢跑」。

進入水塘範圍屬違法行為 一經定罪最高可判監兩年

不過，市民進入水塘範圍其實是違法行為。根據《水務設施條例》第30(2)(a)條，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，一經簡易程序定罪，最高可處罰款5萬元和監禁兩年。

家長張小姐對水塘無水亦感到失望，她憶述去年初到訪時曾見過「天空之鏡」美景，「其實冇諗過水塘會冇水，都係第一次知呢個位會冇水，原來可以行到落嚟，感覺都幾新奇」。（曾鳳婷攝）

位於粉嶺龍山東北面的流水響水塘在1968年建立，主要用於收集雨水，供附近村落農戶灌溉用途。由於水塘位置鄰近八仙嶺郊野公園，加上塘水倒映着塘畔的大自然美景，使水塘嬴得「港版天空之鏡」美譽。

香港水塘總存水量比去年同期少

近年流水響水塘屢次出現乾涸情況，翻查資料，流水響水塘分別於2009年初、2011年5月、2015年、2018年4月及去年5月都一度「乾塘」。根據水務署資料，本港水塘3月的總存水量亦比去年同期下跌2.15%，相信水塘乾涸與近期下雨次數少有關。《香港01》正就流水響水塘乾涸一事向水務署查詢。