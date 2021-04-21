燈籠洲街市一層丟空十年　民間卻一檔難求　團體促招租開放辦墟市

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-21 19:18

全港公眾街市空置問題嚴重，2020年全港共有超過1,800個空置及凍結檔位，空置率達13.5%，當中灣仔燈籠洲街市其中一層更丟空十年；另一邊廂，去年底天水圍天幕街市（臨時街市）公開招租時，食環署竟收到超額申請66倍，反映民間對食環街市檔位的需求非常大。有民間團體早前進行「活化空置街市及檔位申請」網上問卷調查，在133份有效問卷中，86%受訪者表示對公眾街市檔位有興趣。團體批評政府多年來管理不善，令空置率按年上升，嚴重浪費公帑及公共資源，建議署方重新開放招租檔位，供更多有需要人士申請，以及讓民間組織舉辦墟市活動。

調查由監察公營街市發展聯盟、撐基層墟市聯盟及天水圍社區發展陣線合辦，在今年3至4月進行網上調查，133份有效問卷中，有86%受訪者表示對租用街市檔位有興趣。（呂凝敏攝）

調查由監察公營街市發展聯盟、撐基層墟市聯盟及天水圍社區發展陣線合辦，在今年3至4月進行網上調查，133份有效問卷中，有86%受訪者表示對租用街市檔位有興趣，主要原因是公眾街市租金較低，以及人流暢旺；有8成受訪者認為，街市檔位每日租金介乎$50至$150之間較為合適。就檔位空置問題，88%受訪者表示，政府可以短期租約方式，讓有意創業的人士申請，7成受訪者認為食環署應開放空置檔位，供社區團體舉辦活動，以及公開招租街市的凍結檔位。

全港公眾街市檔位空置率5年不斷上升

監察公營街市發展聯盟姚靈音指，由2016年起，全港公眾街市檔位空置率5年內不斷上升，其中元朗同益街市的空置率高達60%。姚批評政府自2018年起，一直以預留空置檔位予受街市現代化翻新工程影響的檔戶為名，凍結檔位，而翻新工程影響的檔戶只能安置於同區街市，不能跨區，但同時有八區不受翻新工程影響的街市檔位亦被凍結，認為當局政策矛盾。她續指，以灣仔燈籠洲街市旁邊的店舖單位平均呎租130元作參考，即使以市值4成出租街市檔位，政府每年可收益達127萬，而燈籠洲街市自2010年起已關閉一樓全層，只餘地下十多檔有營運，丟空10年的檔位，令政府租金收益少收達千萬元，嚴重浪費公共資源。

區議員建議將一樓改建成自修室

灣仔區議員邱汶珊表示，燈籠洲街市自2010年起已關閉一樓全層，地下一層則有十多檔繼續營運，但當中有不少是被用作存貨，「存貨檔比營運檔仲要多，唔係好合理，所以人流都愈來愈少」。她形容燈籠洲街市位於銅鑼灣黃金地段，持續空置亦需由公帑補貼，建議將街市一樓改建為自修室，「因為呢度最近嘅自修室都要去到跑馬地黃泥涌先有。」姚靈音補充指，經視察後，該街市地下34檔中，只有約十多檔實際有營運，但政府數字指其出租率竟超過9成。

天水圍天幕街市臨時檔位招租 超額申請66倍

天水圍社區發展陣線組織幹事楊健濱指，去年底天水圍天幕街市落成，36個臨時檔位招租，最終超額申請66倍，反映市民對街市檔位的創業需求龐大。該區街坊阿清是申請臨時檔位失敗的一員，她目前在天秀墟售賣衣物，惟檔位需定時續約，而商場的租金又太貴，坦言食環街市檔位租金便宜且人流暢旺，是較佳的選擇，「如果政府肯畀多啲檔位我哋投，我哋可以幫補吓家計，提高就業機會。」另一名從事改衣工作的街坊蔡太則表示，她曾申請重發小販牌照及天幕街市檔位，均以失敗告終，「交表時排到二、三千號，都知冇機會」。

撐基層墟市聯盟張延認為，食環署除了應重新開放招租街市檔位外，亦可開放空置檔位予團體舉辦活動，例如墟市或假日市集，讓基層可透過售賣自家製物品幫補家計。他亦建議政府改劃檔位用途，例如用作社區廚房或食物加工場，「今年1月我哋曾經申請喺燈籠洲街市搞短期墟市活動，但被食環署拒絕」。他認為長遠而言，食環署應與區議會商討如何活用空置檔位，而非任由它們長期丟空。