駱克道遊樂場變抽水站 灣仔區議員發起聯署望延期審議

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-27 19:15

金鐘夏慤道抽水站功能是港島各區的重要供水設施之一。政府早年計劃將抽水站重置、騰空土地作商業用途；到了2017年則修改計劃，改為興建新的高等法院綜合大樓，並將抽水站重置於灣仔駱克道遊樂場，當時灣仔區議會以區內休憩用地不足而表示反對。近日有多名灣仔區議員指出，水務署在未通知區議會的情況下，突然向城規會提出規劃申請；他們又批評政府的「最終方案」令休憩空間變得支離破碎，遂發起聯署，要求城規會延期審議。

駱克道遊樂場是灣仔區內重要的休憩用地。（灣仔區議員麥景星Facebook圖片）

夏慤道抽水站的功能為將由九龍輸送至港島的食水，調整至合適水壓後再輸送往港島各區。政府在2011年完成「中環新海濱城市設計研究」後，曾建議將中環新海濱五號用地以及南面用地包括前紅十字會總部及夏慤道抽水站，作商業及酒店用途；到了2017年，政府計劃將五號用地及南面用地改為興建新的高等法院綜合大樓，至於高等法院原址將改作商業用途，整個計劃成本料達200億。因應法庭搬遷計劃，水務署建議將夏慤道抽水站重置於灣仔駱克道遊樂場。

據灣仔區議員顧國慧和麥景星在近日發起的聯署中表示，水務署在2017年曾就重置抽水站於灣仔駱克道遊樂場展開諮詢，但至2019年初舉辦公眾論壇時，不少市民及公園使用者仍不知情。而在2018年12月11日灣仔區議會發展、規劃及交通委員會中，一眾區議員已表示不認同搬遷選址；他們除了認為不應再遷入抽水站佔用僅有的遊樂場用地，亦質疑為何不能將抽水站原址重置於中環新海濱五號用地及南面用地。

而近日他們發現水務署突然向城規會提出規劃申請，並將於本月30日諮詢截止，在翻查文件時才知道署方最終方案的詳情。據了解，駱克道遊樂場地底將被挖空興建抽水站，目前位於地面的洗手間將遷至地底，地面則會重設籃球場，另一半空間則為抽水站建築佔用，建築物的上方才是兒童遊樂場。他們形容，整個「休憩空間」會變得支離破碎，亦完全不符合土地的規劃意向和《香港規劃標準與準則》的要求，表示除了要求水務署在區議會上交代方案，亦已去信城規會要求延期審議。



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