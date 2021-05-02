均益大廈二期法團換屆選舉　現屆法團六人名單當選

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-02 01:49

樓齡逾四十年的均益大廈二期大廈，由現屆法團打着「反圍標」旗幟，三年前成功踢走舊法團當選，大廈昨日(1日)舉行業主立案法團換屆選舉，雙方陣營在會議舉行期間屢發生爭拗，記者更被人驅趕至場外，場面一度混亂，有警員接報到場調停，其後在中西區區議員黃永志及民政事務處代表監察下，今日凌晨完成點票程序，現屆法團六名候選人名單全數成功當選兼擔任正副主席，與對方取得五席相比，在法團會議上仍保持優勢。

現屆法團由2018年當選至今

均益大廈二期一直由前一屆業主立案法團任職23年，其後有居民不滿法團以授權票強行通過部分爭議性議案，有街坊自組「均益二期老友記」名單，2018年成功當選。

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反黑探員稱會到場出席

現屆法團高文軒在會議舉行前稱會派出六人名單參選，而上一屆法團亦有組團隊企圖挑戰，但他相信憑往績可獲得一批居民支持，又透露早前有警方反黑組探員主動聯絡法團，希望出席法團選舉，令他擔心是否有有惡勢力人士介入。

雙方陣營在改選法團前數天，已加緊在大廈附近宣傳，至五一當日，由民政巿務處聯絡主任協助主持業主大會，討論多個議程，當中重頭戲是業委會改選，選出十一個內閣成員及法團主席等職位，其間有多名年邁街坊向在場人士叫囂「壞人趕出去，業主話事！」並數度與在場街坊爆發罵戰，有記者投訴被街坊以私人地方為由驅趕出大廈外近電車路，一度驚動警員到場了解，逗留約五分鐘後離開。

會議在民政事務處聯絡主任協助及中西區區議員黃永志監場之下，昨晚11時許完成投票，並開始點票程序，凌晨零時完成結果，六名現屆法團支持的候選人全數當選，其餘五席則由舊法團支持的候選人上任，其後再經投票後，主席、副主席、司庫及秘書四個職位均由現屆候選人當選，現場街坊獲悉現屆法團保持優勢，不禁激動拍掌大叫「杜絕圍標！」期望今屆法團能順利完成大廈大維修工程。