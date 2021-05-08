疫下網課成親子關係「壓力煲」　基層家長嘆：唔講成績母慈子孝

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-08 16:12

母親節將至，持續一年多的疫情，令全天候照顧子女的家長情緒迫近臨界點。有團體早前進行調查發現，近九成照顧者表示子女的課堂由面授轉為網課後，學業令她們感受更大壓力，近六成照顧者表示在疫情期間與子女童關係變差，亦有近三成半人每天需要用24小時照顧兒童。團體建議，政府可為基層學生提供學習津貼、學校及社區中心恢復小班實體課外活動等，希望提升關注之餘，亦能增加對基層兒童的學習支援。

九成受訪者指子女學業是壓力根源

循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心早前進行了《疫情期間，基層兒童照顧者對兒童學習情況所產生的心理壓力調查》，在本年4月10日至5月5日期間以網上問卷及電話形式訪問兒童照顧者，以了解他們因為兒童的學習情況而產生的心理壓力，其成功收回236份有效問卷，調查結果於今日（8日）發布。

受訪者中有97%為女性。調查發現，在疫情期間，有七成半受訪者指每天的休息時間只有7小時或以下，有近三成半人每天需要用24小時照顧兒童。就兒童網上學習的情況，有逾九成照顧者認為兒童網上學習時專注程度低；有近九成照顧者表示兒童在家學習總開支比疫情前増多，更有逾七成受訪家庭為應付學習開支加幅需要減少食物開支。由面授轉為網上學習，所有受訪照顧者都擔心兒童健康受影響，當中包括視力受損、社交能力下降、脊椎、情緒及生活規律出現問題，也有九成照顧者認為兒童的課外活動不足，會對兒童成長造成負面影響。

被問到心理壓力的情況，近九成照顧者表示兒童學業是導致他們出現更大壓力的原因，其次是生活習慣轉變及家庭經濟問題，也有近六成照顧者表示在疫情期間與兒童關係變差。 此外，受訪者指出兒童長時間留在家中、上網課的專注度不足、兒童的成績下跌等都會增加他們照顧兒童的壓力，而超過七成人表示當他們因照顧兒童感到很大壓力時，會發脾氣、影響睡眠質素及出言責罵。

兒童長時間留在家中、上網課的專注度不足、兒童的成績下跌等都令照顧者十分「頭痛」。（資料圖片／高仲明攝）

家長：本身不懂英語 靠丈夫放工面授感到壓力

會上邀請了兩名照顧者作出分享。其中阿紅指，女兒正就讀小二，上網課專注力大大降低，加上老師面授課時間不足，女兒成績比以前差、功課未能交妥，而老師打電話來催促家長時，令阿紅及丈夫感到非常緊張。阿紅表示，本身沒有英語讀寫基礎，只能靠任職倉務員的丈夫平日晚上或周末教女兒功課，女兒學業問題令她感到很大壓力，影響健康狀況之餘，與女兒關係也轉差。阿紅希望，與女兒關係早日回復到疫情前般融洽、女兒成績變好，亦希望學校能有針對每一科的補課。

阿輝則育有一名患有自閉症、社交及學習有障礙的兒子，她表示，作為全職媽媽，要24小時照顧兒童壓力很大，亦很擔心兒子學業成績。她指出，即使現在恢復部分課堂，但遠不夠疫情前上全日實體課的學習效果，而兒子由於缺乏學校的訓練，加上長留家中減少與外間接觸，其社交及情緒互動能力顯著減弱，其身體協調能力出現倒退，希望能盡快全面復課，由學校專業人士進行訓練，同時她希望政府幫助「手停口停」的基層，提供更多津貼及支援。

疫情下兒童學業導致照顧者出現更大壓力。（循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心提供圖片）

團體指出，疫下照顧者因兒童學業產生壓力，繼而影響家庭關係，最終情緒變差，形成了惡性循環。有家長慨嘆「唔講成績、唔做功課母慈子孝」、「一講成績雞飛狗走」。團體建議，政府應為基層學生提供學習津貼，購買上網學習裝置、參加功課輔導或補習班，學校則可讓沒有合適學習環境的學生彈性回校上課，並利用暑假為成績落後的學生進行補課。此外，團體建議政府為基層學童提供視力檢查及配置眼鏡津貼，認為可參考新加坡和英國模式，為兒童開立「兒童培育戶口」，讓家長和政府共同儲蓄以應付兒童長遠的教育和發展開支。