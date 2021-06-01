坐骨神經痛｜膝頭以下痛到麻痹屬警號　嚴重可致大小二便失控

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-01 08:00

坐骨神經痛是都市人最常見的痛症問題之一，受困擾的不限於年長人士，健身時會「用錯力」的青年也是高危一族。有專科醫生表示，坐骨神經從脊髓到臀部並向下延伸至腿後側，如發現小腿外側或腳面、腳底疼痛甚至有麻痹感覺，便應及早求醫，接受醫生檢查判斷是否有坐骨神經痛問題。

坐骨神經痛是常見的都市痛症之一。（網上圖片）

香港大學矯型及創傷外科學系臨床助理教授關日康醫生指，坐骨神經痛是常見的都市痛症之一，以全球人口計算，一生中曾經受過坐骨神經痛困擾的人多達七至八成。要分辨是坐骨神經痛還是腰部其他痛症，關教授指，坐骨神經痛主要發生在腰椎第四及第五節，故在膝頭以下，影響到小腿、腳掌、腳面及腳底的痛楚，或有麻痹感覺，才算是坐骨神經痛，有些人因痛症嚴重，整個身體需側向一邊以避開痛楚，也會走路蹣跚，影響外觀。

坐骨神經痛主要發生在腰椎第四及第五節，故在膝頭以下，影響到小腿、腳掌、腳面及腳底的痛楚，或有麻痹感覺，才算是坐骨神經痛。（資料圖片）

兩年齡層屬高危群組

關教授表示，坐骨神經痛的原因主要分成兩種，一種是退化問題，腰椎退化可令椎間盤擠了出來壓着神經線，或是因關節退化而骨質增生，也會引發痛楚。進行臨床檢查時，醫生會詳細問症，因除了以上的退化問題，亦有機會是因骨折性及腫瘤轉移而壓到坐骨神經線，繼而引發該部位的痛楚，這類因退化而造成的椎間盤突出，多數發生在40歲至60歲人士身上，他們年輕時或因站坐姿欠佳，亦沒有鍛鍊腹背肌肉，導致支撐脊柱的肌肉不夠強壯，容易有坐骨神經痛問題。

另一種則較易發生在20多歲的年輕人身上，一些人做運動或健身時姿勢不正確，「谷得條腰骨好犀利，腹背肌肉，都有機會令椎間盤突出」。關教授估計，年紀較輕但發生椎間盤突出的人士，有機會受遺傳性影響，「正常後生唔會咁早退化，可能係遺傳令佢嗰個位置特別弱，做運動、咳嗽、便秘等都容易令脊椎受壓」。

關教授坦言，並非全部受坐骨神經痛困擾的人士都需要求醫，部分人毋須經治療亦可康復，但如果痛症已引發一些功能性問題，例如長期麻痹、肌肉開始沒有力，甚至有突發性大小二便控制能力，便建議需即時求醫，「如果痛到夜晚發燒、打冷震、出汗，瞓平條腰都好痛，都會擔心係咪有感染或者腫瘤轉移」。

一年內復發率5至10%

一般的坐骨神經痛都可透過靠藥物及物理治療康復，「如果係純扯親有啲痛，可以先食消炎藥物，減低痛楚，休息一段時間，做下物理治療，之後再逐步做一些強化腹部及背部嘅鍛煉，一般6至8星期內會有成效」。關教授表示，如非有功能性問題，否則不太建議一開始便以手術治療，「以椎間盤突出為例，做唔做手術，過了半年至一年時間，功能上、痛楚上以及復發機會都沒有太大分別」，關教授指，如果發生了第一次椎間盤突出，在同一節段，或上下節段，復發的機會比平常人高，而康復一年內的復發率亦有5至10%，「好多人想瞓喺度就醫得好，其實冇咩可能，一定要付出勞力，主動做好腹背運動，先冇咁易復發」。

除了日常的腰部伸展運動，關教授指，強化腰背肌肉避免發生坐骨神經痛問題，最好的運動便是游泳，「自由式或者背泳，都可以鍛煉腹背，加埋適量嘅帶氧性計動，就可以有好似長期戴住腰封，保護自己肌肉及關節嘅效果。」