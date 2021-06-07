參觀新單位開門驚見「貴妃出浴」? 房署：地盤女工入去抹身

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-07 21:24

一個未出租的全新單位，開門參觀驚見裸女出浴？有社區主任收到街坊反映，指有準租戶網上留言指日前於深水埗海達邨簽租前睇樓，開門竟赫見一名女士在單位內裸體沖身，質疑房署經理未有做好監管工作，令新單位仿如無掩雞籠，任陌生人自出自入，房署承認本月4日有一名地盤員工未經許可下進入未上鎖單位抹身，已向承辦商反映對其員工作出訓示，並指示保安員加強巡邏。

海達邨共分三期興建，其中第二期共有兩座大廈，尚有四百伙空置。（網上圖片）

涉事的屋邨為深水埗區長沙灣深旺道的海達邨，動工初期曾稱為深旺邨，佔地1.8公頃，分三期興建，據民協社區主任盧德言指，第一期海榮樓於去年11月入伙，單位悉數有居民入住，至於第二期共有海華樓及海昌樓兩座大廈，共有1,400多伙，目前尚有400伙空置，而第三期海盛樓尚在興建當中，懷疑發生裸女出浴事件的大廈相信屬於第二期。

準租戶簽約前睇樓 驚現「香艷」場面

據街坊向他反映，指近日在facebook公屋討論區群組內發現有海達邨新租戶圖文並茂發帖，指日前簽約睇樓時，開門看見一名女士正在單位內裸體沖身，嚇煞在場所有人士，事後未知管理處如何處理，但他指目前第二期尚有400多伙空置，亦有部分單位正在裝修當中，他擔心管理公司監管不力，放任陌生人佯裝裝修工人入內，相關事件會繼續發生。他促請房署向向前線保安人員發出指引，如任何非住戶人士進入大廈，必須登記及表明目的，新租戶亦要確保正在裝修中單位已上鎖，勿讓其他有心人士進入單位內。

房署發言人回應指，根據紀錄，本月4日獲悉一名準租戶進入涉事單位視察，以便辦理入伙手續，其間一名建築承辦商地盤員工因天氣悶熱，在未經許可下進入未及上鎖的單位內抺身。辦事處知悉事件後已即時向建築承辦商反映，建築承辦商亦已對其員工訓示不可擅自進入樓宇內的單位。另外，辦事處已指示保安員加強樓層內的巡邏及須妥善跟進單位的保安工作。