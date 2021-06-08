天幕街市啟用近半年　遭投訴晚上上落貨噪音滋擾居民

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-08 21:32

建築費達3,000萬元的天水圍北臨時街市（天幕街市）於今年1月開幕，除了被指價格太貴及貨品種類不足外，有區議員亦反映街市開張以來，不斷發出噪音，特別在晚上時段上落貨時，對附近居民造成滋擾。食環署書面回覆時表示，已與街市管理服務承辦商制定一系列改善措施，包括要求貨車司機將魚缸氣泵及汽車引擎關掉，以及晚上在上落貨點鋪設減噪地氈等希望減低噪音，並會密切留意有關情況，有需要時採取適當跟進行動。

建築費達3,000萬元的天水圍北臨時街市（天幕街市）於今年1月開幕，除了被指價格太貴及貨品種類不足外，有區議員反映街市開張以來，不斷發出噪音，特別在晚上時段上落貨時，對附近居民造成滋擾。（資料圖片/呂諾君攝）

元朗區議員關俊笙以書面形式向街市及墟市工作小組主席郭文浩提案，指天幕街市開張以來，有街坊反映營運期間不斷造成噪音滋擾，特別是晚上時段上落貨，嚴重影響附近居民作息，遂建議了一些改善方案。

區議員促規管上落貨時間

關形容天幕街市非常接近民居，晚上上落貨所發出的噪音令人徹夜難眠，建議正式規管上落貨時間，在非作息時間內完成所有運輸上落貨工作，避免在深夜12時至早上6時期間上落貨，滋擾民居。

此外，關指上落貨時的拖拉貨箱、放置貨物，甚至運輸工人呼叫聲等，都會對附近民居造成噪音滋擾，希望能安排保安人員在場處理，提醒現場人士需限制聲浪，建議加強與管理公司聯絡，安排人手及保安人員提供適當指引，規管噪音滋擾問題。

食物環境衞生署回覆時表示，已安排街市管理服務承辦商調查，發現有部分運輸工人在上落貨及搬運貨物時，因碰撞及手推車輛與地面磨擦產生聲音，惟認為情況已比天幕街市開啟初期有所改善。

食環署與承辦商制定多項減噪措施

署方表示，與街市管理服務承辦商制定了一系列改善措施，包括安排街市保安人員督促運輸工人於晚上運送貨物時須保持安靜，以及要求貨車司機將魚缸氣泵及汽車引擎關掉，以減低聲浪；晚上在上落貨點鋪設減噪地氈；安排租戶盡可能更改送貨時間至日間進行，令晚間送貨車輛數目大幅減少，避免深夜發出噪音。此外，亦會於街市的東面通道加裝電動開關閘，希望增加上落貨效率及縮短送貨距離。署方指目前亦正研究其他減低噪音的可行方案，例如加設減噪措施，並會繼續密切留意有關情況，在有需要時採取適當的跟進行動。