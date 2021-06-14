端午節│吞嚥困難要食糊仔過節？　家屬製軟餐糭重現回憶中的味道

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-14 08:00

今日（14日）是端午節，不過對吞嚥困難的患者和家屬來說，要好好過節並不容易。不少長者因身體機能衰退，吞嚥時或會容易噎到釀成意外，因此長年要吃着賣相不佳的「糊仔」，而疫情持續多時，院舍內的患者已長時間沒有與家人見面，與家人吃一口端午糭過節，這些畫面可能已成追憶。 日前有機構舉行了軟餐糭製作班，教授院友家屬如何製作有齊瑤柱、豬肉、蛋黃等食材，但口感則如慕絲般的糭子，希望能讓有吞嚥困難的院友也能安全地一邊吃着端午糭，一邊以視像形式和家人再嚐節日滋味。

「食得好快喎......」、「今日睇落精神咗」，看軟餐糭的外表，與一般糭子大致一樣，蒸熟後亦傳來陣陣糭葉香味，難怪在螢幕另一邊、身處院舍內的邱先生也吃得津津有味，邱太也不期然露出笑容來。

邱太指，自丈夫半年前入住院舍，疫情下不准探訪，兩口子半年來未曾見過一面，每約兩星期才有職員安排一次視像會面，每次只約十數分鐘，邱太說，過往每年都會包潮州糭，也會拿一些較「淋」的食物到院舍讓丈夫吃，「以前會整佢鍾意食嘅嘢，因為佢個腦慢慢咁退化，睇佢會唔會記得返......平時佢要食兩隻糭㗎，頭先佢食得幾開心呀。」

香港聖公會安老院舍外展專業服務試驗計劃（九龍中）與香港中華煤氣有限公司日前舉辦了「糭」有您心─護老軟餐教室活動，一班院友家屬和義工在廚房中學習了製作軟餐的技巧，當中除了以白米取代糯米，也加入了食物塑形粉，經過了打糊、倒模和包糭的過程後，一隻隻如假包換的糭子便已成形。

嘆院舍每餐「有菜有肉」 吃得飽但不開心

同為吞嚥困難者家屬的劉太表示，丈夫近年出現腦退化，日夜顛倒之餘，也曾「落完街唔識返屋企」，因她和家人都要上班，分身不暇全天候予以照顧，在2019年底終決定讓丈夫入住院舍，「佢慢慢開始唔可以自己行，要坐輪椅......食嘢好咳，要食好似細路食嗰啲爛糊仔、飯仔。」劉太指，院舍內統一每餐都「有菜有肉」，但認為丈夫雖然吃得飽，「都會唔係咁開心」。過往未包過糭的她，認為製作軟餐糭亦不算難，「學完軟餐會返去嘗試下，你見佢食得開心，你都會開心啲啦。」劉太亦於活動後，親身帶着軟餐糭前往探望丈夫。

（左起）邱太、言語治療師湯迪生博士、劉太和香港聖公會安老院舍外展專業服務試驗計劃（九龍中）服務總監陳美月。（呂諾君攝）

言語治療師：軟餐助減慢患者退化

言語治療師湯迪生博士指出，很多時院舍提供到餐類很少，難以配合每個院友的真正需要，不少家屬會帶食物到院舍探望院友，但礙於對吞嚥困難的認知不多，有時或會發生危險，「好多人以為吞嚥困難就等於冇牙咬唔爛食物，但其實由口到喉嚨落到胃都關事，淨係整爛食物並唔足夠。」

例如冬瓜，因有水份，他見過有院友咬爛後都會「哽兩下」，而疫情下長時間無法探訪，家屬更難知道院友吞嚥程度的變化。「最理想係院舍日日都有軟餐，雖然個好畫面好遙遠，但現時有啲院舍都好有心，喺節日會做吓軟餐。」湯指，軟餐可減低誤吞風險，認知障礙患者見到食物原形又可提醒記憶、減慢退化，營養攝取也是較好，希望政府能加以推動。

香港聖公會安老院舍外展專業服務試驗計劃（九龍中）服務總監陳美月亦表示，接觸的服務對象有一至兩成都是需要食用軟餐，認為政府的資助可考慮擴闊至私營安老院和非資助單位。她坦言，院舍做軟餐並不簡單，而言語治療在安老服務亦是較新範疇，推動需要時間和歷程，因此也希望藉是次活動，讓家屬接觸軟餐技術後可帶到社區。