極恐佈｜只需一件二手物品　數周內將公屋單位變「來來曱甴屋」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-21 18:21

一件二手物品，可以將單位變成「來來曱甴屋」？石硤尾邨近日有街坊投訴，指同層走廊出現大量蟑螂及木蝨，經當區議員及物業管理公司跟進後，鎖定其中一個單位，開門驚現數百隻蟑螂滿天飛，木蝨滿佈木門上，並且爬出走廊殺之不盡，他們連日與戶主溝通，今日獲准入屋滅蟲，事後地上滿佈數百隻蟲屍，狀甚嚇人，估計事件與戶主從垃圾場帶走一個洗衣機內膽有關，並在屋內極速繁殖造成。

木造傢俱變蟑螂及木蝨繁殖溫床

被指藏有大量蟑螂及木蝨的「來來曱甴屋」，位於石硤尾邨美賢樓低層一個面積約二百呎的一人單位，據了解由一名年約六十多歲的伯伯獨居上址多年，但以往並非是囤積大量雜物的垃圾屋。

深水埗區議員冼錦豪表示，本月初收到同層住戶投訴，指走廊出現大量蟑螂及木蝨，並走入單位內，對此感到困擾，於是他相約大廈物管經理、房署主任及清潔科文上樓視察，發現害蟲來自同一個單位，開門赫見數百隻蟑螂及木蝨在木板天花、廚房及廁房木門及單位大門游走，部分更爬在住戶身上，場面極為嚇人。

管理處隨即善後，擺放一個大型垃圾筒於涉事單位外，要求住戶「斷捨離」將無用的雜物搬走，以免蟑螂及木蝨不斷繁殖，又安排清潔工每日在同層加強消毒及清潔，惟住戶對上一次開門後，一直拒絕其他人再進入單位，以致一直無法殺滅蟑螂及木蝨來源處，需再通知社署及家庭綜合服務中心跟進，派社工上門進行游說。

數百蟲屍滿佈大門門口

直至今日早上(21日)，男住戶突然態度軟化，終同意讓管理處人員入屋殺蟲，於是數名穿上全副防護裝備的清潔工友，中午進入單位內向屋內木造組件噴灑殺蟲水，大約兩小時後再在屋內放置煙霧滅蝨彈，至下午四時才返入屋內清理，戶主則獲社工安排至他處暫避，直至完成清理為止。經過連番滅蟲工作後，數百隻蟑螂及木蝨跌墮近單位大門地上，場面嚇人，預計需時打掃乾淨。

冼表示，經向戶主了解，初步估計蟑螂及木蝨突然大量湧現的原因，與戶主五月底從垃圾站搬走一個洗衣機內膽返家有關，對方聲稱拆出鐵廢件變賣後，外殼一直留在家中大廳，懷疑內有蟑螂及木蝨匿藏組件暗角，剛巧屋內天花、門戶及抽屜均屬木造，於是牠們便走入木組件內大量繁殖，數星期後變成一發不可收拾的局面。他已提醒涉事住戶切勿再從垃圾站搬廢品入屋，他亦會在辦事處貼出海報加強宣傳教育，希望住戶注意個人衞生，切勿執拾二手雜物或垃圾。