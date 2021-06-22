東區商店經常性阻街　區議員：馬路當貨倉　罰款當交租

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-22 18:44

店舖阻街問題困擾各區，當中東區存在多個「馬路當貨倉」黑點，東區區議會今日（22日）召開食物環境及衞生事務委員會，討論有關商店阻街問題，多名議員不滿商販或店主罰款當交租，食環署執法權力有限，又未能完全根治問題，需要聯同警方加強檢控，促請警方加強日常巡邏及執法，提高阻嚇力。

不少議員指店舖阻街問題在區內存在已久，有一些地帶的嚴重阻街問題更會致馬路長期擠塞，情況困擾區內市民。（東區區議會直播臺直播截圖）

東區區議員麥德正直指，一些經常違規的阻街店舖已將「馬路當貨倉」，尤以連鎖菜檔最為嚴重，包括北角春秧街、鰂魚涌濱海街、筲箕灣金華街，及西灣河成安街長年成為阻街黑點，當中以成安街情況最為嚴峻，每次上下班繁忙時間，車輛往往因在馬路行駛期間被貨物阻擋佔線，車速緩慢，導致肇事路段大塞車，阻礙居民返家。

區議員：阻街店舖「罰款當交租」

麥德正表示，以往警方和食環署在其他地區的聯合行動下，包括深水埗及九龍城區，每每以充公貨物方式執法，當食環署人員確認商店違例擴展營業範圍，便可圍封肇事範圍，再由外判承辦商利用夾斗車在馬路上清理逾噸計的貨品及雜物，認為相關做法同樣能在東區進行，以處理數量龐大的貨物阻街問題。

他又指，現時罰則對於阻街店舖尤如「罰款當交租」，情況持續未有改善，並對警方未有派員出席感到不滿，認為食環署只能管理行人路上的阻街，而馬路上的阻街則由警方執法，需要警方和食環署互相配合。

裴自立同樣對警方只作出書面回應感到不滿，即使警方聲稱有相應行動，但仍未有改善有關問題，如同「白做」，是時候思考新方法解決事件，而不是一味盲從現有做法，而李清霞及韋少力皆認為要對持續多次違法的店舖增加罰則，提高阻嚇性。

黎志強則指出，現時商店阻街問題嚴重，警方應考慮把巡查行動作為日常工作，每天安排3名警員於阻街黑點巡視，一發現問題立即執法。何偉倫擔憂阻街會令行人繞過行人路，變相走到馬路中心，釀成危險。

警方：3月至5月間於東區採取83次聯合行動

警務處以書面回應提問，稱警方一直致力向食環署及相關部門提供協助，以改善情況。對於處理阻街問題已有清晰的內部指引，而在執行上會根據地區特色採取不同程度的跨部門行動。警方亦不時參與跨部門聯合行動以打擊有關活動及維持現場治安，並視乎不同情況下適時介入。今年三至五月期間，警方曾和食環署或民政署於東區一共採取 83 次聯合行動，並因應情況需要派出軍裝巡邏小隊、交通部、警民關係組以及反黑組等不同部門參與。

至於造成阻塞的違例停泊車輛，包括上述議員提及的街道黑點，警方會續採取嚴厲的執法行動。今年首三個月，東區警區整體共發出 43,643 張定額罰款告票，當中包括造成阻塞違例泊車行為。