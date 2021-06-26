撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-26 18:10

聚散終有時，後會亦有期，創刊 26 年的《蘋果日報》宣佈本周四(24日)停刊後，員工已不用上班，留在大樓內的大批植物無法獲得專職照料，有蘋果前員工擔心大樓內大約五十至六十棵盆栽最終會枯死，經諮詢公司後獲首肯周日(27日)舉辦植物領養日，擺放於大樓閘外公開「認養」，希望有興趣巿民悉數領走。

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蘋果前員工憂心植物無人照料會枯死

根據蘋果前員工在「嚐賞」Facebook專頁今午貼出帖文指，蘋果大樓內的植物，一直得到公司內花王悉心照顧，狀態良好，而盆栽和吊盆種類繁多，大部分屬於青壯年的植物，雖然員工陸續離開後，亦有同事經過輪流澆水，但擔心它們日後沒有人照料，「植物也是蘋果日報一員，實在不忍心被乾死被丟去。」經詢問公司獲得同意，明日早上11時至下午4時將大約五十至六十棵植物擺放於蘋果日報大樓閘外，供巿民免費領走，目標是「當然希望提早得到大家選光光，就提前結束。」呼籲有興趣巿民可到場任取。

帖文刊出，相關消息在不同地區群組廣傳，吸引大批人留言，當中不少人表示有興趣，亦有人感性留言稱「明天見，我代照顧5盆，蘋果開返時送回。」不過亦有人擔心若然壹傳媒被呈請清盤的話，所有物品包括植物亦屬於資產，均要由執達吏處理，待拍賣後交還債主，有人回應按一般會計做法，該批植物不會放入公司資產內。

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壹傳媒集團董事局周三經開會後公布，基於員工安全及人手考慮，決定蘋果日報當天午夜後即時停止運作，決定最後​一天頭版，將印刷破紀錄的100萬份，引發巿民周四搶購，各報攤大排長龍，而管理方科技園在蘋果日報宣佈休刊後，發聲明指其印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及多項違規行為，故科技園已按照契約條款採取行動，向該公司發出違反契約條款通知，啟動重收程序。

日期：6月27日(星期日)

時間：11:00-16:00

地點：蘋果日報大樓閘外