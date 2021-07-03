再有T字舊街牌離奇消失 竟涉及政府部門一項工程

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-03 21:12

繼銅鑼灣「棉花路」T字型街牌今年初疑被人偷走後，深水埗另一塊位於昌華街唐樓的T字街牌，去年底由屋宇署統籌承辦商進行樓宇更新大行動期間，突然不翼而飛，有議員不滿屋宇署調查四個月後竟回覆「唔知去咗邊」，負責保養的路政署更在深水埗現存T街路牌列表中刻意省去昌華街街牌，要求部門交待該塊路牌去向，不排除主動報警跟進。

覃德誠區議員批評屋宇署介入為舊唐樓強制驗樓及維修期間，竟不知大廈外牆的昌華街T字街牌突然消失的原因。(直播畫面)

全港舊T字街牌最早見到1910年

T字型街牌屬於英國殖民年代之前的路牌設計，最早見於1910年後設立，據十多年前統計全港大約有80個，主要集中於灣仔區及深水埗區舊廈或外牆上，當中深水埗北河街成為全港最多T字舊路牌的街道，曾記錄到合共有8塊，惟因大廈重建及店舖裝修，街牌相繼消失，現存剩下約4塊。

位於銅鑼灣聖保祿修院外牆一塊「棉花路」T字型街牌，今年2月被發現離奇失蹤，牆上僅遺留生锈鐵釘痕跡，由於修院否認有任何裝修工程，路政署亦回應沒有取走街牌，結果由灣仔區議會主席楊雪盈主動報警，引起全城關注，至今仍未尋回。

昌華街T字街牌在維修工程後消失

深水埗區議會日前討論保育區內T字街牌的議題，區議員覃德誠主動提及去年底位於昌華街13號的一幢舊唐樓，因屋宇署介入進行樓宇更新大行動，由署方統籌安排承辦商強制驗樓及維修大廈外牆，惟唐樓外牆上一塊昌華街T字街牌在工人搭棚後不翼而飛，經他前後追問屋宇署四個月，獲回應「唔知道點解一埋位就無咗塊牌，佢哋真係唔知去咗邊。」署方亦無法推測是否承辦商在工程期間破壞或移走街牌後遺失，認為屋宇署責無旁貸，既然該街路屬於政府公物，理應報警處理，由警方調查後決定是否控告屋宇署及相關承辦商。

覃又不滿，路政署向區議員提交一份深水埗現存T字街牌列表中，合共有18塊街牌，分別位於鴨寮街、青山道、福華街、基隆街、荔枝角道、北河街、保安道及永隆街等，唯獨沒有將消失的昌華街T字街牌納入表內，質疑「路政署喺列表內刻意省去。」要求相關部門交代原因。

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路政署負責保養全港街牌

利瀚庭表示，路政署T字街牌列表中只有現存數量，沒有過去十多年來的舊街牌遞減數字與比較，希望索取過去十年的資料，以進一步了解政府公物處理的手法。

路政署以書面回覆，指署方主要負責建造及維修街道名牌，並會定期派人巡查，適時安排維修及保養工作，而所有街牌均屬政府公物，若署方獲悉舊式街牌的建築物外牆被拆卸，會要求相關人士交回街牌，署方亦會就收回街牌諮詢不同文物保育部門意見，把具有保育價值的街牌交予文物保育部門或博物館收藏。

深水埗區議會主席楊彧表示，議員們有共識，不欲街牌消失於歷史巨輪或重建過程中，由於路政署沒有派人出席會議，稍後會去信署方要求索取更多資料。