公屋社區園圃申請設限　部分長達六年始開放申請　園圃淪荒野惹蚊

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-05 19:21

種植花草成為部分城巿人的生活及精神寄托，不過居住公屋的租戶，未必有機會出外體驗農耕樂，有監察公屋規劃的組織趁立法會房屋事務委員會今日（5日）開會討論公屋環保工作目標及成效，直指有屋邨社區園圃長達六年後才公開接受租戶申請，估計三年內入伙的新屋邨之中有九成仍未開放，園地變成雜草叢惹蚊，要求房委會全面開放園圃及解除種植規限，落實構建綠色社區。

立法會討論公屋環保政策成效

監察公共屋邨福利規劃聯盟今日（5日）在立法會房屋事務委員會召開會議期間，商討房委會有關公共屋邨環保工作目標及成效，下午2時許抵立法會大樓外請願，並向立法會秘書遞交一份請願信，要求全面開放公屋屋邨所有社區園圃予租戶申請耕作。

根據立法會文件，房委會自早年開始，已經在面積超過兩頃的新建公屋項目中加入社區園圃設計規劃，以此鼓勵公屋居民參與屋邨及園藝和種植工作，達到康樂與教育目的，不過聯盟代表成員表示，目前全港新屋邨社區園圃運作模式不一，有的以居民互助委員會未成立為由，將園圃圍起不開放予居民使用，以致園圃被荒廢，雜草叢生。

聯盟代表以2015年入伙的上水祥龍圍邨為例，該邨先後成立公共屋邨互助委員會及非政府組織（NGO）願意入紙承辦園圃規劃，但房委會一拖便是6年，直至本月1日才正式開放，其他屋邨如葵翠邨、寶石湖邨、暉明邨、安泰邨、洪福邨等，園圃被閒置介乎一至三年，估計三年內入伙的公屋屋邨之中，當中有九成一直未有開放園圃，浪費珍貴的土地資源。

促設屋邨社工隊跟進問題

葵翠邨居民李小姐表示，在該邨入伙三年後，一直等待申請園圃耕作，尤其是疫情下，能夠進行親子活動不多，園圃成為就近的戶外活動消遣，其後經積極成立園圃關注組及收集百多個居民簽名向房委會反映後，至今仍未有回音。聯盟曾向屋邨辦事處查詢，竟獲回覆社區園圃只供內部使用，不對外開放，反映每個屋邨社區園圃政策混亂不一。

代表又稱，即使開放社區園圃，但申請條件極為苛刻，例如收到祥龍圍邨的園圃耕作合約，申請條件列明每名抽中居民以半年為限，並且明文規定不能種植番茄等帶果實的植物，變相只能種快速生長的葉菜，但房委會未有交代園圃種植受局限的原因，令居民難以理解。

聯盟表示，政府2018年《施政報告》提出成立屋邨社工隊支援居民需要，原意每個邨均有一個社工隊，聯盟建議在屋邨管理諮詢委會員會或互委會成立之前，將園圃事務交由社工處理，讓他們運用社區園圃，一方面建立居民社區網絡，同時亦可協助房署盡快做到社緣化屋邨及與巿民互動效果，減少園圃空窗期的浪費。