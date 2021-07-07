青衣寮肚村突被納入發展範圍要清拆　區議員憂計劃延伸周邊綠化帶

撰文： 呂凝敏 鄧栢良 高振東 最後更新日期： 2021-07-07 18:00

政府今年5月公布擬把青衣西一塊綠化地改劃成公營房屋，並就計劃諮詢葵青區議會，當時政府人員稱發展範圍並不會包括寮肚村。然而，城規會於上周五（2日）公布青衣分區計劃大綱草圖時，同日向寮肚村村民發信，指會清拆部份持牌寮屋，令村民擔心被拆遷，區議員亦憂慮發展計劃或會伸延至周邊的綠化帶。

今年5月，規劃署、土木工程拓展署及房屋署派員出席葵青區議會，介紹在位於青衣西路以西擬議的公營房屋發展計劃，包括將青衣西路用地由「綠化地帶」改劃為「住宅（甲類）5」地帶，並打算在該用地興建3棟約分別50層、共3,800伙的公營房屋單位，料可入住10,300人。根據當時區議會文件的發展範圍位置圖，發展範圍並不包括寮肚村。

7月2日，城規會正式刊憲，宣布修訂青衣分區計劃大綱核准圖，圖中可見「住宅（甲類）5」地帶（棕色範圍）並不包括綠化地帶寮肚村（黃色範圍）。（城規會網頁截圖）

至7月2日，城規會正式刊憲，宣布修訂青衣分區計劃大綱核准圖，同日便有寮肚村村民收到地政總署信件，亦有政府人員到場向村民表示，打算清拆部份持牌寮屋，其範圍卻是超出早前城規會文件顯示的範圍，令不少村民、包括居於持牌寮屋的羅先生及其母感到憂慮，羅先生表示，已收到由地政總署發出的信件，指其寮屋需於2024年1月清拆，他指已有人員在村內30多個門牌上寫上號碼，估計約有50至70戶寮屋戶受到影響。

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村內官地範圍種有逾千果樹 料涉賠償爭議

葵青區區議員郭子健形容，寮肚村是青衣最古老的鄉村，擁有逾百年歷史，村內一些官地範圍更種有超過1,000棵果樹，若發展範圍擴大至上址，將涉及賠償爭議。區議員韓俊賢不滿當局沒有公開計劃實際開發範圍、工程影響及環境評估，令人擔心該發展計劃會否延伸至周邊的綠化帶，形容目前政府是「偷步發展」。

韓又指，根據政府文件顯示，該計劃工程至少持續10年，「寮肚谷」一帶的居民便需要面對超過10年的污染困擾，以及對青衣西路天橋結構安全及附近交通設施造成影響，惟至今仍未獲得相關部門適切的回應。二人亦表示，目前附近的曉峰園及青華苑居民已有自發行動關注事件，除了回應城規會諮詢外，亦計劃採取下一步行動。

香港01正向地政總署及房屋署查詢詳情。