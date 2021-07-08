公屋屢現私煙宣傳單張　住戶指如「無掩雞籠」　區議員批執法不力

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-07-08 17:18

私煙問題在各區的公共屋邨存在已久，其中沙田區及大埔區的區議員經常收到居民投訴，指鐵閘長期有兜售私煙的傳單，近月正值歐國盃比賽，亦有外圍賭波的傳單，批評陌生人可自由進出大廈，情況猶如「無掩雞籠」，對屋邨治安感到憂慮。沙田區議員丘文俊及大埔區議員劉勇威等人今日（8日）召開記者會，促請相關部門加強巡查及執法，亦呼籲住戶提高警覺，如發現有可疑人士在邨內派發傳單，應立即通報。

沙田區議員丘文俊（右二）表示，經常收到居民投訴，指單位鐵閘長期收到兜售私煙的「點心紙」傳單，當中不少亦標明是免稅產品，以及提供各種折扣招攬生意。（羅君豪攝）

沙田區議員丘文俊表示，經常收到居民投訴，指單位鐵閘長期收到兜售私煙的「點心紙」傳單，當中不少亦標明是免稅產品，以及提供各種折扣招攬生意。近月正值歐國盃比賽，更發現有人在單位鐵閘放置外圍賭波傳單，據他統計，邨內約兩星期便有一次派傳單活動，居民對有陌生人能多次自由進出大廈感到滋擾及不安，形容情況如「無掩雞籠」，對邨內治安感到擔憂。居於新田圍邨的街坊胡先生表示，不少居民一收到有關私煙及賭波的宣傳單張，已立即致電海關通報，惟情況一直未有改善。

除了在單位鐵閘放置傳單，丘文俊指，情況更蔓延至屋邨停車場，「有賭波單張直情放喺停車場啲車窗度」。他憶述曾試過與屋邨保安當場捉到派傳單的人士，並報警處理，警員卻只抄下對方的身份證號碼便放行，「原來派私煙傳單係唔犯法」，對此感到無奈。丘文俊指，在對上一次沙田區議會大會上，曾就派私煙傳單問題作出書面提問，希望海關及警方能作出針對性打擊，惟當日海關並無派人出席，他促請執法部門應正視民生議題。

丘文俊提醒居民，切勿以身試法，購買及藏有未完稅香煙，一經定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款100萬元，「市面上一般完稅香煙嘅價錢係50至70蚊，呢啲老鼠煙可以去到38蚊，但質量令人擔心，吸食劣質老鼠煙亦有機會對身體危害增加」。

房署及領展旗下商場有售私煙 區議員促加強管理

另一名沙田區議員容溟舟則形容，新建成屋邨已屬「甲級保安」，但也曾出現過私煙傳單放鐵閘的問題，認為是一個嚴重的保安漏洞，促請警方及海關進行聯合行動，積極打擊私煙問題。

而大埔區議會副主席劉勇威留意到，近期有房署或領展旗下的商場，有商販售賣未完稅香煙，促請房署及領展加強管理，向商戶提供指引，避免誤墮法網。他亦呼籲，希望住戶能提高警覺，如發現有可疑人士在邨內派發相關傳單，應立即通報。

兩沙田區議員辭職 丘文俊：心灰意冷

今日是沙田區議員丘文俊及陳兆陽最後一次以區議員身份出席地區事務記招，二人昨晚（7日）宣布辭去區議員職務，被問及辭職原因，丘文俊認為目前區議會無法發揮功能，例如當局拒絕正視他反映的民生議題，包括記者會提出的私煙買賣問題，形容自己感到無力且「心灰意冷」。他透露考慮了約半年才作出辭職決定，「再做落去都實踐唔到我嘅選舉承諾」，但強調《港區國安法》並非其辭職主因。同場的陳兆陽則表示，辭職原因已在Facebook交代，沒有補充。