天水圍天幕街巿熟食檔招標無期　關注組織促食環署交待時間表

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-09 22:47

耗資3,000萬元興建的天水圍北臨時街市（天幕街市）開業超過半年，原來尚有檔口遲遲未有落實。監察公營街市發展聯盟指食環署原先在街巿規劃四個臨時熟食檔口，至今仍然沒有招標及落成時間表，認為無論公私營街巿均有熟食檔進駐，為街坊提供多一個平民化選擇，署方有責任完善有關規劃。

食環署：未有確實方案

根據元朗區議會環境、氣候變化及漁農業委員會文件顯示，食環署及建築署擬定的天水圍天幕街巿規劃中，共有四十檔，當中四檔為臨時熟食攤位，早於劃定於街巿入口外圍及後門近現存服務大樓對開，惟現時三十六個街巿檔口陸續出租後，熟食檔至今未見任何雛型，只有一個供電箱置於現場。

監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音表示，上月曾於元朗區議會街市及地區墟市工作小組上，向食環署代表詢問熟食檔細節及落成時間表，惟對方聲稱已駁好水電，準備招標時可以即時進行檔位組件安裝，但檔口形式是立食或外賣、小食檔、美食車抑或餐館模式經營，食環署始終諱莫如深，僅重覆回應「未有確實方案」及「未有進一步資料」，回答令人失望。

根據原先規劃，四個虛線方形為臨時熟食檔口的位置。(區議會文件)

聯盟：規劃已定但遲遲未落成

姚認為，過去的公私營街巿經營規劃，均有包含熟食巿場在內，以往均受到街坊歡迎，尤其是現時疫情減少外出用膳，亦未必會在家煮反，街巿熟食檔提供廉宜且方便的平民化選擇，但令人奇怪的是，天幕街巿早已劃定熟食檔位置，水牌亦有預製留位，但至今食環署未有任何落實時間表，「政府喺規劃上有做到，但(天幕街巿)做完都未起出嚟，唔係應該同時起埋出嚟咩？」她引述今年四月進行天幕街巿滿意度問卷調查指，超過六成（60.8%）的受訪者，對於政府原計劃在臨時街市中興建四間熟食店，但直至現時還沒有落成表示非常不滿及不滿意，促請食環署盡早完成熟食檔招標事宜，讓區內街坊可以使用有關服務。

政府2019年10月公布在天水圍天秀路公園旁空地興建臨時街市，結果耗資3,000萬元建築費，歷時一年便完成天幕街巿組裝，街市中央高樓底的中廊及兩旁開放式的設計，令日光進入室內，減低照明耗能，亦遮擋太陽直接照射，令使用者更加舒適。另外街市直條平面布局有利對流風，令街市空氣流通及涼快，並用斜屋頂則加快去水。天幕街市採取新營運模式，按街巿檔位尺吋劃一租金及透過電腦抽簽編配檔位，並抽出部分配額供區內人士創業之用。