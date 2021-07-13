兩基金會合作辦區區有愛大行動　派飯兩個月　十區基層家庭將受惠

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

「香港義工聯盟社會事務基金」聯同新成立的「香港各界扶弱基金會」，舉辦「2021全港義工服務日——區區有愛大行動」，並於昨日（12日）正式啟動一系列關懷社區活動，為基層家庭及學生提供切身的紓困方案，緩和他們面對的經濟壓力。

主禮嘉賓與香港各界扶弱基金會青年扶貧隊合照。（香港各界扶弱基金會提供圖片）

「香港義工聯盟社會事務基金」每年均會舉辦「全港義工服務日」，為不同社群送上關懷與溫暖，而「香港各界扶貧促進會」近年除了參與內地脫貧工作，亦期望開展更多本地扶貧工作，服務有需要的基層大眾，因此今年成立了「香港各界扶弱基金會」，率先捐出1,000萬援助基金，以供不同社福機構申請。基金會亦組織以青年為核心的扶貧隊伍，通過加強向青少年推廣義務工作，提供機會讓他們參與社區服務。

香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚向現場學生派發福袋。（香港各界扶弱基金會提供圖片）

8所基層學校合資格學生可獲贈開學物資

近年疫情為香港基層帶來沉重打擊，促成兩個主辦機構攜手合作，舉辦「區區有愛大行動」，協助貧困家庭緩解新學年所承受的經濟負擔，活動率先在灣仔、柴灣、油麻地、旺角、深水埗、黃大仙、觀塘、荃灣、葵青及屯門等十個較多基層家庭及低收入人士集中的地區，向1,000名申領綜援、在職家庭津貼、鼓勵就業交通津貼或長者生活津貼的人士，派發為期兩個月的每日免費飯餐及共1萬包愛心米；亦會選定八所基層學校，向參與全額書簿津貼計劃的學生送上開學必需的物資，支援他們做好迎接新學年的準備。活動同時邀請了藝人方力申及鄧月平，分享多年來親力親為參與扶貧工作的體會，其後一眾出席嘉賓向現場學生派發福袋。

香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚致辭。（香港各界扶弱基金會提供圖片）

香港各界扶貧促進會召集人兼會長蔡加讚表示：「目前基金會已招攬社會各界的青年加入，未來期望推動青少年參與不同類型的扶貧活動貢獻社會，為弱勢社群提供適切的支援，藉此建立青年的同理心，拉近他們與社區的距離，共同愛護社區。」

他又透露，基金會正積極研究更多支持基層的活動，例如向低收入家庭送上日用品及援助金、向長期病患及獨居長者提供健康檢查及情緒支援服務，以及了解基層青年學習和發展需求，向他們提供援助等。蔡加讚亦呼籲有志於服務社會的青少年，積極響應及支持「香港各界扶弱基金會」，一同擴大青年扶貧隊伍，共同建立關愛共融社會。