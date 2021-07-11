基層搬公屋陷借貸漩渦　聯盟：不吃不喝10個月人工先還得晒

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-11 17:03

基層輪候多年公屋終如願上樓，本來是好事，但不少準租戶卻陷入借貸及欠債漩渦之中。監察公屋組織調查顯示，新入伙單位免租期僅得14天，準租戶不但要花一大筆錢裝修，其間還要雙重支付舊居及公屋租金，六成七受訪者須花費10萬元以上搬遷費，有六成人須向親友或財務公司借貸應付，估算每個家庭搬遷連裝修費用，需要不吃不喝8至10個月收入才能還清，更有因檢疫延遲遷入的駿洋邨住戶，白交一年房租才能搬入新單位，促請房委會延長免租期及提供搬遷津貼。

監察公屋福利規劃聯盟今日（11日）公佈新入伙公屋戶調查結果。(莫家文攝)

85%受訪者搬入公屋後尚未還清欠款

監察公屋福利規劃聯盟今年4至6月成功訪問243名準備搬入公屋的基層家庭，了解新入伙住戶的經濟情況及相關支援服務的意見，逾九成五人來自2至5人家庭，高達57%受訪者辦理入伙手續取匙後，需時一至三月時間才能正式遷入公屋，27%受訪者需時三個月至半年，更有4.5%受訪者需時半年以上，主要原因與裝修單位及安排子女轉校及照顧等事宜有關。有59%受訪者未搬入公屋單位期間，需要同時繳付相等於舊居與新入伙公屋單位的兩至三個月租金，亦有22%需要雙重繳租三個月以上，加重家庭負擔。

調查又顯示，大約有41%受訪者將包括搬運傢俬、裝修單位及購買新傢俱的搬遷費總額控制於5至15萬元之間，有35%人相關費用高達15至25萬元，更有10%高達25萬元以上，僅得12%人將費用控制於5萬元以下。有49%及11%的受訪者為騰出搬遷費用，須分別向親友及財務公司借貸，亦有9%須向裝修公司申請分期還款，亦有29%人士動用積蓄，至今共有85%受訪者搬入公屋後，尚未還清之前的借貸，監察公屋福利規劃聯盟成員姚姝雯估計，以2至5人家庭作計算，平均需要不吃不喝，動用相等於8至10個月的家庭收入，才能還清該筆債務。

劏房戶：為慳錢徒步十六層樓梯螞蟻搬家

一家三口的黃女士去年11月初收到房委會發信通知，可到場辦理海達邨新入伙單位的手續，她由收信至決定入伙只有僅僅10天，房委會亦只有給予14天免租期，她便要急忙找尋裝修師傅裝修單位，由於正值年底，大量單位正在趕工，結果花費十多萬元，其間還要雙重支付兩個多月、分別1萬元的舊居及2,800元公屋單位租金，至今年1月底才能搬入單位，結果夫婦要向親友借貸才能渡過難關。

一家四口的黃女士，原居於劏房單位，並一度為慳租金而遷入環境更差的唐八樓天台屋單位，屋內逢下雨漏水，又因太陽直曬而要長開冷氣，以免子女患濕疹，全家人僅靠丈夫任地盤工收入支撐，她由2011年輪候上公屋，至去年9月獲通知遷入港島東一個公屋單位，經打價後須花費8至10萬元裝修近三個月後才能正式入伙，其間還要繳付2,000多元公屋單位租金、泥頭費、舊居連水電費約7,000多元租金，當中未計裝修費的住屋總開銷便達到2.7萬元。由於平日開銷已捉襟見肘，她為慳錢只好螞蟻搬家，徒步來回十六層樓梯，再乘坐小巴或地鐵逐一搬家至新居，至入伙前將找朋友借車一次過將大型傢俬搬入新居，「其實好多嘢都未齊，但都唔理搬入去逐樣執，唔可以再咁拖落去。」

駿洋邨新住戶最長延期一年入住

監察公屋福利規劃聯盟代表形容，大部分租戶辦理入伙手續後，需要過一個月才能正式遷入單位，尤其以被借用作檢疫的火炭駿洋邨最誇張，有住戶去年3月收入伙信，至今年3月才能正式搬入單位，其間劏房業主知悉準租戶無處可去，竟飛擒大咬加600至800元，或要求簽下一年死約租住，變相要租戶「硬食」，但房委會源用28年前只給予14天免租期的做法，無疑讓租戶百上加斤。

他促請房委會檢視現行政策，延長免租期三個月，並豁免租金援助申請條件，例如取消住滿單位兩年才可申請的限制，以及參考綜援戶公屋搬遷津貼水平，劃一向有住戶提供一筆過搬遷津貼，讓基層家庭度過難關。