牙痛慘過大病　逾六成受訪5歲幼童有4顆以上蛀牙　一半無錢醫

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-11 19:41

有說牙痛慘過大病，當父母收入低於貧窮線之下，子女亦難花錢使用高昂費用的牙醫服務。有團體為幼童進行牙齒健康調查，發現逾九成二受訪基層家長指其5歲子女由出生至今曾有牙患，當中逾六成出現4顆以上蛀牙，較衞生署實際調查數據同類百分比為高，團體促請政府長遠訂立口腔健康目標，提供全面幼童公營牙科服務。

九成二受訪家長指子女曾出牙患

兒童權利關注會以及社區組織協會，去年11月至今年5月合共訪問124位育有年齡6歲以下子女的基層家長，了解貧窮家庭面對牙科保健、知識及使用牙科服務困難。調查發現81.5%受訪家長指子女由出生至今，曾出現至今少一隻蛀牙、爛牙及牙齒發育不良等問題。若針對育有五歲幼童組別的牙患情況，92.1%家長指子女曾出現牙患，有問題牙齒的平均值及中位數大約為5.4隻及4隻，當中有60.5%的五歲幼童有4顆以上的蛀牙，較衞生署2011年調查中發現26.2%五歲幼童出現4顆以上蛀牙的百比率為高。

調查又顯示，有46.8%受訪家長指其子女曾經歷牙痛，有35.5%幼童因此心情轉差，32.3%表示影響儀容外表，更有25.8%表示無法進食，影響幼童正常身心健康發展。

雖然分別有53.2%及30.6%受訪家長認同應至少安排子女每半年或一年一次接受牙齒檢查，但衞生署目前轄下八間兒童牙科診所只為小學生提供牙科保健服務，對象並不包括幼稚園學童。若子女出現牙患問題，有一半受訪家長表明沒有錢看牙醫，多達91.9%的受訪家長指負擔子女的牙齒保健及護理費用有困難，在家庭財政緊拙之下，兒童牙科檢查成為率先被犠牲或被減省的開支。

兒童生活在貧窮家庭之下，連接受牙科護理服務的機會有可能被剝奪。(資料圖片)

團體：政府應重訂兒童口腔健康目標

社協表示，港府牙科護理政策目前只着重於宣傳與教育，即使1991年曾訂立2010年70%及2025年90%五歲兒童人口沒有蛀牙的目標，然而根據2011年政府統計數據顯示，只有49.3%的五歲兒童人口沒有蛀牙，遠遠達不到預期效果，促請政府增加支援學前幼童護牙，重訂「兒童口腔健康目標」，包括為弱勢家庭提供針對性支援，可考慮設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務。

社協又指，長遠應重新訂立兒童口腔健康目標，提供全面公營牙科服務，包括兒童牙科保健由只限小學生擴至幼稚園學童及中學生層面，亦可與幼稚園及幼兒中心合作，直接派員到落區提供牙齒檢查，完善有關政策。