社協指計分制不公　非長者單身者15年未上樓：單身到結婚等到離婚

本港輪侯公屋的情況嚴重，香港社區組織協會就非長者單身人士輪侯公屋的情況進行調查，政府目前每年只提供大約1萬多個公屋單位，平均輪侯時間約5.8年，但非長者單身人士並不計算在內。

報告指出，2015年，房委會修訂了配額及計分制度，訂下每年最多2,200個配額予非長者單身人士，但同時將年齡所得的分數大幅提升，令申請人的年齡成了配屋的關鍵因素，50歲以下能成功配屋幾乎不可能。組織認為這是一個很大的政策偏向，導致不少單身人士輪侯公屋時間被排拒在三年輪候目標之外，促請當局改革配屋制度，並把現金津貼計劃擴至非長身單身人士。



本港輪侯公屋的情況嚴重，香港社區組織協會就非長者單身人士輪侯公屋的情況進行調查，政府目前每年只提供大約1萬多個公屋單位，平均輪侯時間約5.8年，但非長者單身人士並不計算在內。（黃慧姍攝）

社區組織協會表示，在過去一年訪問了150名居於劏房或板間房的非長者單身人士，受訪者獨居的時間中位數為5年，71.5%受訪者指，自獨居起一直住在不適切居所，53.7%受訪者表示以非長者一人身份輪候公屋，接近七成受訪者已輪候公屋3年或以上，19.7%表示已輪候公屋10年或以上。

而尚未輪侯到公屋的單身人士，現今的居所情況惡劣。調查顯示，他們的住所單位呎數的中位數為80平方呎，有12.4%的人更只能住在不足20平方呎的地方。即使有54%的受訪者曾經試過搬遷，但只有51.4%的受訪者表示搬遷後居住環境有改善，但同時表示搬遷後租金也有增加。

調查結果顯示，受訪的非長者單身人士的年齡中位數為48歲，獨居時間的中位數為5年，最長的獨居人士獨居長達35年。有63.3%的受訪者為離婚人士，32%的受訪者為未婚人士，剩下的則是喪偶的。而有71.5%的受訪者表示，自獨居起，便一直居住在不適切居所，反映住屋問題嚴重。

今年50歲的曾先生表示，2006年開始申請公屋，當年他只是35歲，期間他曾以家庭及非長者單身人士的身份申請，至今15年仍未成功上樓。他慨嘆申請上樓的旅程上非常艱辛，「由單身到結婚到離婚，仍然未等到公屋」，認為外面租樓負擔太高，政府對非長者單身人士的補助也不足。

今年50歲的曾先生表示，2006年開始申請公屋，當年他只是35歲，期間他曾以家庭及非長者單身人士的身份申請，至今15年仍未成功上樓。 (黃慧姍攝)

曾先生目前居於油麻地一個板間房，只有一個闊2尺半長6尺的床位，而且衞生環境惡劣，但租金已需要1,500元。在疫情影響下，他平均一星期只能工作兩至三天，導致每個月的收入非常不穩，有時需要兩份工作才可應付生活。曾先生形容房委會的計分制「毫無人性」，希望政府及房屋署改革制度，解決對非長者單身人士的不公平情況。

促現金津貼計劃涵蓋非長者單身人士

社協表示，2015年房委會修訂了配額及計分制度，訂下每年最多2,200個配額予非長者單身人士，但同時將年齡所得的分數大幅提升。在「配額及計分制」下，非長者單身人士申請公屋的年齡，成了配屋的關鍵因素，年紀較輕的申請者，會不斷被年紀較大的申請者「插隊打尖」，導致完全無法得知其輪候時間，而55歲以下非長者單身申請者，能成功上樓幾乎不可能，導致他們需長期居於劏房、板間房或籠屋等不適切居所。

社協促請政府增建公屋，大量增加單身配額，並改革輪候制度以回應實際需求。對於現時現金津貼計劃並不涵蓋非長者單身人士，社協認為是忽略單身人士需要，促請當局應該將輪候公屋3年或以上的非長者單身，同樣納入計劃內，以體現公平原則。