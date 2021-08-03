奧運熱潮殺入社區　領展於六區商場辦「街坊車神」挑戰賽

東京奧運賽事進行得如火如荼，單車項目亦已陸續開始，雖然世界冠軍並非人人做到，但只要勤加鍛煉，大家都可以是「健康達人」。在奧運熱潮之下，領展舉辦全港首屆六區室內單車聯賽，號召全港市民開心運動，共創健康社區。



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領展今日（3日）宣布，由明日（4日）起至本月29日，將會舉行為期一個月的「街坊車神挑戰賽」，以鼓勵香港市民透過勤做運動來保持身心健康。屆時在港島、九龍及新界六個指定商場內將會擺放健身單車，供市民免費參與，每區除了設有「街坊車神」個人成績「十強」排行榜外，亦設有全港六區累積里數排行榜，「腳力最強」的區和個人將會獲得獎品。

領展行政總裁王國龍表示：「在奧運旋風下，我們希望通過這項活動，為社區增添生氣和活力。運動不專屬於精英運動員，全民都可動起來鍛煉，而參與團隊或是與鄰舍街坊一同運動，則更加充滿樂趣。」

累積里數最多一區可獲獎

「街坊車神挑戰賽」分兩回合進行，首回合於8月4日至14日在啟田商場、樂富廣場及天耀廣場展開；次回合則將於8月19日至29日在愛民廣場、TKO Spot和環翠商場進行。挑戰賽現場除了可以看到個人及六區的實時排行榜外，領展的網上社區雜誌《823頻道》內亦可看到競賽的「實時排名」。為連結社區並增強居民對當區的歸屬感，六區當中累積里數最多的一區亦會有獎，獎品將透過當區社福機構送予弱勢社群。

除此之外，現場將佈置充滿創意和地區特色的霓虹燈牌，騎車所產生的能量可以將其點亮並供「車神」們以其為背景拍照。 通過在社交媒體上分享照片並參加「街坊車神挑戰賽」攝影比賽，更有機會贏取購物現金券。

有關「街坊車神挑戰賽」的更多詳情，可參閱以下連結：

https://www.linkreit.com/tc/media/channel823/wellness/tour-de-link-26

