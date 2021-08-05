黃雨｜新田信芯園再成澤國　負責人：成擔心機冇晒，全軍盡沒！

昨日（4日）天文台一度發出三號強風信號和黃雨警告，位於元朗新田的信芯園長年受水浸困擾，今次亦再受洪水侵襲，多個花田全部變成澤國。據負責人梁日信 （信哥）指，該處水位更一度高至成人心口，而今次已是他近期以來第三次種植向日葵，「呢頭落嗰頭就搞場大雨水，成擔心機冇晒，全軍盡沒！」



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位處新田低窪地區的信芯園，過往不時開放其3萬呎向日葵花海予市民參觀，亦有不同裝飾和打卡位，惟其水浸問題特別嚴重，每次暴雨後農場內一切農作物都要推倒重來。據負責人信哥表示，洪水問題已持續逾35年，多年來曾向多個政府部門投訴，但都未有處理。

天文台在上月20日同樣發出黃色暴雨警告，位於元朗新田的信芯園當晚亦受水浸困擾，暴雨短短半小時便浸過1.4米，園內植物全淹死，損失慘重。事隔約兩周，昨日再次經歷暴雨，信芯園又再出現水浸。信哥指，該處由7時便開始下雨，整晚沒停，今早水位更一度到其心口，現時雖稍有退卻，惟去水仍是十分緩慢，「開咗六個泵，但都敵唔過無情大雨水。」從他提供的相片可見，田內大部分向日葵在被雨水浸過後已出現枯黃，而農田及周遭位置昨晚亦有很大部分被水淹沒。信哥指，現時他會繼續涉水打開場內其他去水位，希望盡最大努力，救回僅餘的波斯菊和「雀仔花」。