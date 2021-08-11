消費券｜機構辦長者智能手機班教用App　婆婆興趣變研究電子印花

消費券上月開始接受申請，隨即有一群長者湧到不同的社福機構求助，是次消費券大多需要以電子支付平台領取，對於長者來說，無論在申請及使用消費券都是一種挑戰。近年電子貨幣在香港普及化，有機構發現不少長者因未懂得使用智能手機，往往未能善用科技接收最新消息，如同被社會遺棄，遂與其他非牟利組織合辦長者智能手機班，助他們和時代無縫接軌，透過手機便利生活。



是次消費券大多需要以電子支付平台領取，對於長者來說，無論在申請及使用消費券都是一種挑戰。（受訪者提供圖片）

長者智能手機班由AlipayHK（支付寶香港）及三個不同的非牟利組織合辦，在過往4個月期間，已進行了8堂面授及網上課程，每堂有十多個至八十個長者參與。手機班課程主要教授長者使用智能手機的功能，以及協助他們實用不同的應用程式。

73歲的文婆婆是其中一名參加手機班的長者，她形容從前不太懂得使用智能手機，生活沉悶，整天只能在家中看電視。晚上因害怕打擾另一半作息，很多時也只能早早躺在床上「眼光光望天光」。懂得使用智能手機後，她的生活重見色彩，閒時除了看電視，亦能在手機上參與拼圖及農場遊戲，消磨時間之餘，也能訓練腦筋，到了晚上則可選擇看網上小說，既不打擾枕邊人，又能娛樂自己。

73歲的文婆婆是其中一名參加手機班的長者，她形容從前不太懂得使用智能手機，生活沉悶，整天只能在家中看電視。（曾鳳婷攝）

發掘覆診提示功能 大讚「好方便」

眾多應用程式當中，文婆婆認為能協助繳交雜費及查看巴士到站時間的應用程式最實用，「以前為交雜費要周圍去，又要排隊，依家喺屋企用手機支付，撳兩下就交完，程式仲會提醒我交咗未，唔使驚遲交要罰錢」。巴士實時到站程式則幫助文婆婆不用日曬雨淋候車，也不用怕會錯過巴士，「以前真係唔知啲巴士幾時到，次次都送車尾，要企喺個站等至少十分鐘，一係要追車，好辛苦！」

另一名參加手機班的長者是71歲的英婆婆，上課前，她已掌握基本智能手機的操作，熟用通訊程式，上課後她更發掘到其他功能。（曾鳳婷攝）

另一名參加手機班的長者是71歲的英婆婆，上課前，她已掌握基本智能手機的操作，熟用通訊程式，上課後她更發掘到其他功能。她指班中的義工會教導他們使用政府醫療應用程式，手機亦會不時提醒她覆診的日期，「之前就算寫定啲日子喺月曆到，總係會唔記得。依家一諗起，就可以拎起部手機望下幾時覆診，好方便」。

英婆婆認為長者因善忘容易遺失隨身物品如八達通，令她覺得電子支付的安全性較高，「八達通可以直接用，但如果係電子支付，你開我部手機又要密碼，開我個支付程序用，又要密碼，有雙重保障，我會安心啲」。英婆婆亦察覺到電子支付在香港逐漸普及，許多交通工具上亦可使用，故希望日後政府能把長者兩元乘車優惠也可使用電子支付，讓長者有多一個選擇。

68歲的音婆婆與丈夫子女同住，亦有向子女請教怎樣使用智能手機，「有時問得多，佢哋都有少少唔耐煩」。但在手機班的義工則可即場解答，令她對手機的掌握程度有所提升。

毋須依賴長途電話與外地親友聯絡

未熟悉手機操作時，音婆婆每次希望聯絡在異地的親戚，只能依賴長途電話，但長途電話收費較貴，「依家我可以用手機上網免費打過去，傾幾耐都得，想見吓面，用視訊又得」。現時，音婆婆喜歡每天使用手機與朋友一同研究不同的優惠，以及儲電子印花，「依家多少少優惠，都可以慳返唔少㗎」。

AlipayHK認為，社會數碼化同時，長者卻成了被忽略的一群，希望透過長者智能手機班，讓他們懂得如何使用手機改善生活。（受訪者提供圖片）

AlipayHK（支付寶香港）協辦長者智能手機班的代表表示，手機班的出現與今年2月底公布消費券的消息有關，「當時大家見到好多都係電子支付去拎，社會上就有個聲音，話長者都唔識用」。AlipayHK認為，社會數碼化同時，長者卻成了被忽略的一群，希望透過長者智能手機班，讓他們懂得如何使用手機改善生活，在社會發展同時，更關注長者的需要，帶出「科技有溫度」的概念。