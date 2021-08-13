婆孫跨代情誼組隊玩爆旋陀螺　11歲男孫：首個陀螺係婆婆買畀我

爆旋陀螺是不少人的童年回憶，時至今日仍在全球掀起跨世代熱潮。市建局今日（13日）聯同裕民坊YM2舉行全港首個爆旋陀螺「耆趣童樂雙人賽」。數十名孫仔孫女與爺爺嫲嫲、公公婆婆組成隊伍進行陀螺對戰，以「三盤兩勝」賽制進行比賽，場面熱鬧又激烈。



爆旋陀螺除了是小朋友的玩具，對長者而言也是有益身心的健體運動，每次拉動爆旋陀螺發射器都可以鍛練及增強手部、肢體、腰部肌肉；而孫仔孫女教導長輩玩陀螺，透過逆向傳承，亦可以增進隔代親密情感。



比賽容許選手與爺爺嫲嫲組隊

本港大型陀螺比賽「裕民盃」的「耆趣童樂雙人賽」，今日(13日)下午4時在裕民坊YM2一樓中庭舉行，一眾6至13歲的爆旋陀螺選手與爺爺嫲嫲、公公婆婆一同組隊參賽，當中包括了67歲的婆婆劉秀珍（Jenny）和11歲的孫兒譚亦峻（Hanson），Hanson的弟弟譚傲峰（Karson）則全力擔任後備幫手。

Hanson指，因父母需要工作，自出生後便交由婆婆主力照顧，無論上學、去興趣班、假日遊玩、甚至出國旅行、到馬來西亞參加跆拳道比賽，婆婆都會陪伴在側，因此雙方感情十分深厚。Hanson大約六至七歲時，從電視上看到爆旋陀螺的動畫，某日吃過早餐後便帶婆婆到玩具店買下第一個陀螺，其後不時都會和婆婆一起玩耍鑽研爆旋陀螺。

婆婆鼓勵參賽：玩玩具好過睇電話

他指，今次是第三次參加比賽，雖然已有相應策略，但仍感到有難度，「同年齡嘅人好多都好勁，唔係個陀螺勁就得，所以都要靠婆婆攞多啲分。」他特意組裝了一個功能與實用兼備的爆旋陀螺予婆婆在比賽使用。被問到較喜歡與媽媽還是婆婆參加親子比賽，他笑指與婆婆「夾啲」，與婆婆一起玩陀螺時亦會回想起小時候的快樂回憶。

婆婆Jenny則指，自己小時候也有玩過用繩拉動的木製陀螺，認為現時的比較安全，也較好玩。她指，樂見孫兒由最初對陀螺一竅不通，到現時不斷研究、精通於各種技術和配搭，「睇到佢每日都有進步，識多樣嘢嘛......冇理由成日話讀書，玩玩具時就玩玩具。」Jenny指，不擔心兩個孫兒會掛着玩陀螺，認為「好過睇電話」，而她平日如其他長輩一樣，十分疼錫孫仔，但不會過份溺愛。雖然最後未能打入最後決賽，但婆孫二人仍玩得十分開心，抱平常心面對賽果。

是次裕民盃特設爆旋陀螺展覽區，展出共100隻初代經典陀螺和抽獎或勝出比賽才能獲得的稀有爆旋陀螺等。(呂諾君攝)

除此之外，是次裕民盃特設爆旋陀螺展覽區，展出共100隻初代經典陀螺，和抽獎或勝出比賽才能獲得的稀有爆旋陀螺等，當中包括天照大神.α.α、閃耀光神.β.β等等，亦設玩具試玩區讓大家免費體驗。