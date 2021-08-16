移民遺老或成新常態　社工籲離港子女預留足夠時間與父母道別

撰文：曾鳳婷
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本港移民潮再起，6月起頻頻出現機場送機及離別場面。不少移民家庭會選擇帶同子女離港，在他鄉開始新生活，但有不少長者選擇留港生活，長者既要處理子女離開的情緒，亦要重新適應日常生活，令人關注移民遺老的情況。有社工認為，移民子女決定離開前，應做好準備，除了需要花上時間和長者好好道別外，亦應為他們日後居港實際上的照顧安排做好計劃。

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本港慈善機構安心社提供收費護理陪診服務、外出陪伴、住院關懷及到戶服務，服務對象主要是70至80歲及較為體弱的長者，並以盈利資助離院造口病人的換袋服務。過去一年，安心社指查詢服務的人數有上升趨勢，當中以上班族、夾心家庭及以老護老的長者家人為主，亦有移居外地的子女希望使用服務，遙距方式照料留港父母。

安心社創辦社工高君妍表示，查詢服務的已移民的子女，大多希望找到一個值得信任的人，協助照料留港長者，但在未成功找到適合的人選如家庭傭工前，會選擇使用他們的服務作過渡之用。對於移民潮是否會增加遺老的情況，高君妍則認為不一定，她指出，過往提供服務時，也有接觸過子女在外國工作或定居的長者，「如果你話全部走晒，得番長者喺香港，其實比較少」。她解釋，現時70歲以上的長者曾經歷嬰兒潮，通常育有多於一名子女，故即使有子女離港，亦會有其他子女代為照顧。

安心社創辦社工高君妍表示，查詢服務的已移民的子女，大多希望找到一個值得信任的人，協助照料留港長者，但在未成功找到適合的人選如家庭傭工前，會選擇使用他們的服務作過渡之用。（曾鳳婷攝）

離開前應把長者交托在港能信任的人

高君妍提及，如果子女決定移民，應好好作準備，尤其需要關注本是同住的長者，因為他們的感受會更加深刻，在日常生活上亦會有較大轉變，「如果長者核心喺家庭度，日日習慣湊孫，就好似返緊份工，突然被人炒咗，一時之間唔知點算，都好正常」。因此，移民子女需要預先計劃好長者日後居港的實際照顧安排，例如誰負責照顧他們，以及有哪些可信任的人願意提供協助等，「其實同放完產假嘅媽媽一樣，喺正式工作前，會對BB好牽掛，放唔低，會搵定信得過嘅人代為照顧，對長者亦一樣」。

「道別唔係一句ByeBye就完」

此外，高君妍認為移民子女亦應學會好好向家中長者道別，「離別係一個選擇，亦可以安排。除咗好好準備長者日後生活安排外，亦要學會好好道別。當然道別需要時間，唔係一句ByeBye就完」。她表示，把自己的感受融入道別至關重要，「長者可以選擇唔認同你嘅決定，但佢冇辦法去否決你嘅感受，因為係你真實嘅感覺」。移居子女把自己的感受說出後，亦需要先作好心理準備，「因為對方就算接納你嘅感受，都唔代表會認同，所以長者嘅反應，子女未必可以接受」，她建議子女應預留足夠的時間作道別，讓長者慢慢了解他們的想法，雙方漸漸達成共識。

高君妍認為移民子女亦應學會好好向家中長者道別。（曾鳳婷攝）

可頻繁地與居港父母聯繫表達關懷

安心社創辦另一名社工李偉蕾則指出，根據她過往接觸的個案，對於子女移居，長者未必只有不好的感覺，「雖然會有想念，都會失落，但亦都會有啲長者好自豪子女喺外國生活」。她認為，不少長者均明白子女的考量，甚至在他們移民後，可以依舊自在地留港生活，移民子女亦會透過通訊軟件頻繁地與居港父母聯繫，令長者感受到他們的關懷。

李偉蕾以機構的陪診服務為例，不少已移民的子女其實仍然十分關心留港父母。在服務過程中，會頻繁透過通訊軟件與陪診員溝通，希望了解父母在覆診過程中的所有細節。如移民子女曾是長者父母的照顧者，更會事前提醒陪診員一些長者嘅有的特別需要和情況，希望陪診員能多加注意，提供更好的照顧予父母。

未來幾年長者人數將會激增，李偉蕾認為，除了擔心移民遺老及體弱的長者外，行動自如的長者也需要得到關注。（曾鳳婷攝）

促協助重新建立鄰里網絡

未來幾年長者人數將會激增，李偉蕾認為，除了擔心移民遺老及體弱的長者外，行動自如的長者也需要得到關注。她建議社福機構及政府能協助重新建立鄰里網絡，讓長者出現問題時，鄰居可以察覺到異樣，令他們及早得到幫助。此外，政府亦可以增加宣傳其他支援服務，讓市民知道長者有需要幫助時，除了召喚救護車，也有其他途徑，例如先讓社福機構判斷長者的情況，若在他們能處理的範圍，便不用送到公立醫院，協助分流的過程能夠舒緩醫院的人手壓力。

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