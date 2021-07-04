榕樹蛾災｜康文署指受影響樹木較去年多　試引入新技術阻蟲害

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-07-04 17:41

踏入夏季，天氣潮濕炎熱，本港朱紅毛斑蛾大爆發，新界多區榕樹當災。近日有北區區議員表示，發現區內多處榕樹受到害蟲侵蝕而快將枯萎，促請當局清除害蟲及監測。 康文署回覆時指，今年蛾蟲啃食榕樹樹葉的現象比去年夏季較明顯，受蛾蟲影響的樹木數目亦較去年上升。署方指目前正嘗試引入新的治蟲技術，包括透過土壤注射法，讓除蟲劑由根部浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡，希望減低除蟲劑對周邊市民的影響。

有北區區議員發現粉嶺置福圍周邊的榕樹受到害蟲侵蝕而快將枯萎。（北區區議會文件圖片）

北區區議員溫和達及高維基近日指，發現區內多處榕樹受到害蟲侵蝕而快將枯萎，為了保持榕樹的良好生長狀態，促請當局協助清除害蟲及監測情況。

康文署回覆時表示，一向非常重視樹木護養工作，由於朱紅毛斑蛾的幼蟲（蛾蟲）以啃食樹葉為主，情況常見於榕樹，署方在進行恆常的樹木護養時，發現蛾蟲啃食榕樹樹葉的自然生態現象，情況較去年夏季明顯，而今年受蛾蟲影響的樹木數目亦較往年有所上升，主要集中在新界。署方強調，雖然受蟲害的榕樹因葉片減少而外觀變差，但對樹木的整體健康和結構狀況未構成嚴重影響，而部分榕樹的樹冠在受蟲害後逐漸好轉，並沒有樹木因此需要移除。

上水廣場巴士站旁的榕樹受朱紅毛斑蛾侵食後，樹木快將枯萎。（北區區議會文件圖片）

康文署指，為有效地阻止蟲害蔓延，已加強派員定期巡查以監測受影響的樹木，並因應蟲害不同階段的生命周期（卵、幼蟲、蛹及成蟲）調節相關的措施。署方亦根據去年及今年初的防治及監察結果、樹木受影響的程度、其周邊的環境，以及蟲害不同階段的生命周期，採取合適的防治措施，包括以肥皂水噴灑受影響的樹冠，以及在樹幹施放除蟲劑，減低幼蟲數量；亦有利用竹/草蓆或麻布袋包裹樹幹，捕捉樹幹上活動的幼蟲，以及加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，緩減下一階段成蟲羽化的數量。

此外，署方指目前正嘗試引入新的治蟲技術，包括透過土壤注射法，讓除蟲劑由根部浸透至樹葉，令啃食樹葉的幼蟲死亡。此技術可減低噴灑除蟲劑對周邊市民的影響，同時除蟲劑亦不會影響樹葉的健康，署方指會繼續密切監察所有受影響樹木的生長狀況，並繼續施行上述措施及提供適當的護理，以控制蟲患對樹木的影響。