中港分隔單親媽媽赴立法會請願　盼獲工作證留港照顧子女

今年4月，社協曾對疫下中港分隔單親家庭進行調查，當時研究揭示他們的經濟普遍達赤貧程度，逾半受訪家庭的母親已等待十年或上以上，仍未能與孩子團聚，亦有近九成受訪者出現抑鬱病徵。今日（24日）十多名單親媽媽及子女到立法會申訴部與立法會議員進行會面，表達他們希望能留港照顧子女的意願。有議員表示會嘗試為他們爭取在港工作證，助他們自力更生。



今日下午3時，十多名單親媽媽聯同社協代表與立法會議員進行會面及請願，5名立法會議員包括葉劉淑儀、蔣麗芸．容海恩、陳克勤及姚思榮出席會面，主要圍繞討論中港分隔單親家庭的現況及其需要。

十多名單親媽媽及子女到立法會申訴部與立法會議員進行會面，立法會議員接過請願信。（曾鳳婷攝）

中港分隔單親家庭的問題存在已久，香港社區協會組織於2009年開始爭取中港分隔家庭團聚，至今已接觸到二百多個家庭。大部分中港分隔單親家庭成因都是在港出生子女的父親去世或已離棄他們，沒有居留權的母親變相只能依靠雙程證或三個月的探親證來港照顧子女。但現時持相關簽證的人並不能在港工作，加上在疫情下，持雙程證的母親難以往返內地工作，只能依靠儲蓄過活，令他們的經濟壓力大增。

分隔單親家庭母親鄭小姐透露目前已負債十多萬元，希望政府能放寬政策，讓她能在港工作，還清債務之餘，亦能給予女兒一個更好的成長環境。（曾鳳婷攝）

持雙程證單親媽媽無法在港工作 儲蓄散盡

分隔單親家庭母親鄭小姐在女兒4歲時便與丈夫離婚，她指離婚後由自己獨自照顧9歲女兒，惟鄭小姐沒有居港權，只能依賴雙程證中港兩地走來照顧女兒。疫情前，她需要每三們月回廣東汕頭續簽證，疫下雖能在港續簽，但也衍生其他不同問題。

鄭小姐提到，現時家庭支出每月平均近1萬，除了前夫5,000元贍養費外，其他都由她的儲蓄支付。但她因為無法在港工作，儲蓄亦早已散盡，現時她只能依靠家人的經濟援助度日。她透露目前已負債十多萬元，希望政府能放寬政策，讓她能在港工作，還清債務之餘，亦能給予女兒一個更好的成長環境，「我唔介紹做辛苦工，但我希望我可以有個機會合法工作，畀小朋友生活好啲！」

單親家庭母親齊小姐表示，希望能留港照顧兒子。（曾鳳婷攝）

幼子被親父離棄 自己卻無居港權照顧兒子

另一名單親家庭母親齊小姐來自湖南，她育有一名10歲兒子。她形容兒子本來與父親在港同住，但2017年發現其父竟把他送到兒童之家。由於齊小姐正在湖南工作，過了一段時間後才得知兒子被父親離棄，便馬上到香港接回兒子。由於齊小姐未有和孩子的父親結婚，故她沒有居港權，只能透過申請雙程證來港照顧兒子。

齊小姐形容，現時持香港身份證回內地建立戶籍有困難，例如要求申請家庭要有一定的財產，即使成功申請戶籍，亦要面對就學問題，「如果返去，小朋友會適應唔到，個仔都想留返喺香港生活。同埋如果要喺內地就學，一定要去讀私立學校，我哋經濟根本負擔唔起」。

社協副主任施麗珊表示，不少單親媽媽渴望自力更生，比起居港權，她們更傾向得到工作證。（曾鳳婷攝）

社協副主任施麗珊形容，會面過程順利，各名議員亦對小朋友的成長及健康方面尤其關注，並指得到相關數據後，會研究如何協助這些家庭，例如先為她們爭取在港工作證，解決經濟上的困境。

施麗珊提到，不少單親媽媽渴望自力更生，比起居港權，她們更傾向得到工作證。因為能讓她們留港工作及照顧孩子，她指不少單親媽媽都有基本學歷，亦曾嘗試申請成為外勞，惟因外勞名額不足，不少人都申請失敗。

而且她們在內地的學歷，在香港一般都不被認可。若要攜帶孩子回內地生活，亦會遇上不少問題，例如子女難以申辦戶籍，就學方面只能入讀私校亦會為她們帶來龐大的經濟負擔，令她們陷入兩難局面。施麗珊期望透過是次會談，令政府能更了解中港分隔單親家庭的處境，為她們尋求解決方法。