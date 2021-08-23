疫下長者倍感孤獨萌自殺念頭　網上研討會促進數碼共融助度過難關

疫情阻隔人心的直接溝通，對獨居老人而言，面對爆炸性防疫資訊以及無法自由外出的狀況，隨時引發情緒低落，甚至萌生自殺念頭，有組織日前舉行網上研討會，邀得社交網絡平台、電子支付創科企業高層、長者支援機構及專家，講述如何利用科技幫助長者度過目前難關的方法，讓他們感受到「科技的溫度」。



「Tech For Good Asia」及與其合作夥伴「Solis Strategy」合辦的一個論壇上，來自AlipayHK的代表梁溢堅先生(左三)、facebook的譚雋蘭女士(左二)以及腦神經外科專家黃秉康醫生(左)一起討論科技應用如何顧及長者的需要。(受訪者提供圖片)

社交平台着重減少不實訊息傳播

「Tech For Good Asia」及與其合作夥伴「Solis Strategy」近日合辦的一個主題為「接軌智慧時代全社會動員」網上研討會，邀得社交網絡平台Facebook及本地電子錢包AlipayHK等創新科技企業參與，探討去年以來的疫情期間，出入境近乎封關、保持社交距離及相關限制措施為長者帶來什麼不便及困擾，社交媒體如何致力於向用戶提供及時可靠的資訊，同時電子錢包等科技如何改善長者於疫情期間各個不同層面的難題，從而了解如何透過數碼化拉近長者與外面世界的距離。

有份出席的Facebook香港公共政策經理譚雋蘭女士表示，自去年初爆發疫情以來，與疫情有關的資訊傳播特別重要，為了減少平台上有關新冠疫情的不實訊息及其傳播，該公司與衞生防護中心及第三方查核中心合作，著力投放資源於幫助用戶獲得最新、最可靠的資訊，並且定期舉辦社區培訓及公眾教育活動，例如今年初在本港推出We Think Digital計劃，便是培養公眾的數碼素養，提升分辨網上訊息真假的能力。

因參加了AlipayHK與地區組織合辦的長者智能手機班而學會使用電子支付的兩位長者：73歲的文姐（中）及72歲的英姐（左）在論壇中表達了科技為她們帶來的價值和樂趣。（受訪者提供圖片）

長者學習電子科技節省時間

AlipayHK電子支付平台總監梁溢堅則指，企業過去幾個月以來，跟不同的地區組織及長者網站等，接連合辦「長者手機班」，教導長者利用智能電話的應用程式，去查看巴士的到站時間、公立醫院的網上登記以及電子支付的應用等，為他們提供便利，在社區獲得回應相當正面，亦印證「科技有溫度」的理念。

居住觀塘樂華邨的73歲的文姐參與了討論會，她便是長者手機班的其中一名學員。她稱透過義工的協助，學會了如何利用電子錢包繳交每個月的水、電、煤和手機費用，不用再像以往般排隊繳費，節省出來的時間可以照顧行動不便的丈夫，渡過了疫情最艱難的時期。

長者安居協會一線通平安鐘的業務營運總監馮志恒指出，長者由疫情第一波擔心防疫物資不足，然後因為需要留守家中，不敢與平時的親友接觸，令關係變得疏離，社交生活受阻；加上居住環境擠迫，長者在家防疫令家人之間多了磨擦，本來存在的矛盾進一步激化，有老人家面對持續憂慮，情緒問題及抑鬱越來越嚴重，甚至萌生自殺念頭。另一方面，照顧者也因為以上問題而壓力大增。長者安居協會一線通平安鐘設有有24小時服務熱線支援長者用戶外，疫情期間積極為長者提供科技資訊培訓。

經常在社交媒體中推廣預防中風相關知識的腦神經外科專家黃秉康醫生，在活動中講解疫情為長者及長期病患的長者帶來的身心健康問題，並在網上研討會中介紹了科技進步，對診斷流程和步伐所產生的正面影響，展望將來以人工智能為病人作初步診斷以及人機互動介面（Human-Computer Interface）的醫療新科技。

長者疫下無法自由外出，加上與人減少接觸，容易萌生負面情緒。(資料圖片)

今年72歲的英姐表示，疫情確實能感受到科技應用所帶來的便利，社交媒體的更新資訊以及無接觸的電子支付，間接幫助她渡過疫情的難關。與會長者均期望不同的科技公司能秉持「科技有溫度」的宗旨，將來更多地攜手合作，為普羅市民帶來便利和實際得益，造福社會。

「Tech For Good Asia」指十分高興能集合長者用戶、前線社會服務提供者和科技平台一起在研討會上分享看法，以此改善長者面對的數碼共融這問題，踏出有意義的一步，組織希望該次網上研討會可以令社會關注到長者在疫情中面對的難題，讓大家了解數碼科技如何可以幫助長者與社會繼續保持聯繫及渡過疫情難關。