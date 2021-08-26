近日有網民發大埔有一條直達屯門的紅色小巴線推出為期14天的試行。相關消息一出，便在網上引起熱議，網民對小巴的收費及路線均有不同意見，有市民認為新小巴線的車程過長，定價亦不太吸引。有大埔區議員則表示歡迎，能供市民多一個選擇，惟同時指出新路線存有限制，未能適切區內居民的需要。



據網上資料，往返大埔至屯門的紅色小巴於今（26日）起試行14天，並由大埔寶湖花園開往屯門三聖邨，沿途大埔、元朗（形點、元朗工業村）、朗屏站及屯門（富泰、嶺南大學、虹穚、屯盛街）內多個地方，惟值得留意的是小巴不經元朗大馬路，亦有分段收費。

普通全程車資收費26元，如果需前往黃金海岸的車資便高達40元。翻查資料，這一條大埔小巴早於去年10月開始運行，當時的路線是由大埔（一田）駛至置樂花園，與現在的路線分別不大，只是小巴的服務範圍擴展至黃金海岸。

網民對於大埔紅色小巴的試行持不同意見。(資料圖片)

網民對於大埔紅色小巴的試行持不同意見。有網民認為，現時已有小巴可以直入元朗，新小巴路線便會重疊，不能實際便利乘客。亦有網民直指小巴的收費過高，與過海巴士不相伯仲，在有其他選擇之下，不會選擇乘坐新線。

繞過元朗與其他小巴路線重疊

大埔區議員劉勇威表示，現時大埔市民若想直達屯門只有一架263C的巴士，而且只在早晚各提供一次班次。若在其他時間到屯門則需要轉車，區內市民多選擇由住處前往上水轉乘小巴到屯門。劉勇威認為，小巴新線需要繞過元朗，對市民的吸引力大減。他解釋，紅色小巴的優勢本為點到點到達目的地，惟新路線卻繞大圈，令乘車時間大增。

新路線的價格亦較市民轉車到屯門貴，「每日貴五蚊，一個月加加埋埋都唔少」。加上，小巴班次往往不太明確，對於有通勤需要的居民亦不大吸引。雖然如此，劉勇威仍對新線路的出現表示歡迎，「始終大埔區地方大，一啲唔近太和站、大埔墟站嘅居民，落樓下就有小巴坐出去屯門，多一個選擇都係一件好事」。

另一名大埔區議員陳蔚嘉則形容新路線猶如遊車河，對於太和街坊的作用不大。她認為，乘坐新路線需要至少花上一個半小時，但在上水轉車則在1小時內到屯門，故她相信大多街坊均不選擇乘坐新線。此外，小巴經廣福道等多個在繁忙時間容易擠塞的地方，她亦擔心車程或需要花上更多的時間，不能實際惠及居民。