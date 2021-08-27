屯馬線今年6月正式通車，無疑為土瓜灣及九龍城居民提供一條貫通巿區至新界的快速通道，有政黨今日(27日)公佈調查結果，發現通車前約64%受訪者依靠巴士作為主要交通工具，通車後63%人曾在土瓜灣站或宋皇臺站乘搭鐵路，不過仍有超過兩成人因車站與居所距離太遠或鐵路服務須轉乘多條線路而放棄，部分人更要花15至20分鐘才能步行至地鐵站口，促請港鐵提供接駁出入口及增設特惠站鼓勵民眾乘車。



民建聯九龍城支部今日公佈九龍城及土瓜灣一帶居民對屯馬綫通車後的意見調查。(莫家文攝)

三成六人稱屯馬綫通車後從未在土瓜灣或宋皇臺上車

民建聯九龍城支部7月至8月以問卷形式成功訪問994名出入九龍城上班及上的人士，了解他們對港鐵屯馬線通車前後的感受，結果分別64.5%及43.2%的受訪者稱通車前以巴士及渡輪作為主要交通工具，至正式通車後，有63.5%人曾在港鐵土瓜灣站及宋皇臺站乘搭列車，其餘未搭過屯馬線的受訪者中，有28.7%人表示車站與居所距離太遠，21.5%人士指鐵路服務不是點對點，出行要轉乘多條路線，上落不同車站花去不少時間，因而放棄。

調查又發現，65.6%受訪者認為土瓜灣站及宋皇臺站應該作出改善服務，其中29.7%受訪者提出增設特惠站，26.6%要求增加車站出入口；另有57.5%受訪者指自屯馬線通車後，區內巴士服務出現疏落或間中不準時的情況，但有63.3%人不贊成取消與港鐵重疊的巴士路線。

社區幹事關浩洋指若車站偏離民居，巿民乘港鐵過海又要轉乘多條路線，寧願坐渡輪或巴士。(莫家文攝)

過海巴士塞車快過步行至港鐵站

九龍城社區幹事關浩洋分析，港鐵土瓜灣站及宋皇臺站與部分民居位置相距偏遠，以馬頭圍區、馬坑涌區、海心區為例，居民普遍認為車站出入口與其居所「唔就腳」，地理位置處於兩個站之間，他舉例若從馬頭圍邨出發至附近地鐵站，至少步行10分鐘以上路程，其間要經過多個燈位，若要過海亦要轉乘多條港鐵線，「佢哋寧願搭101(過海巴士)，步行時間都抵銷咗漆咸道北入紅隧前塞車個10分鐘。」亦有居民寧願在土瓜灣碼頭直接乘渡輪至北角再轉其他交通工具，認為車站出入口偏離民居，會間接窒礙巿民乘搭港鐵的意欲，他建議鐵路車站增加更多接駁通道前往，例如在土瓜灣站增設通往貴州街的出入口，以及在北帝街設地下行人通道及天橋接駁至宋皇臺站。

民建聯又指，屯馬綫部分車站收費出現「短貴長平」問題，以鑽石山往何文田站為例，未通車前兩站在觀塘綫相距八個站，八達通車費為8.7元，在屯門綫通車後兩站相距四個站，卻比距離更遠的紅磡站收費貴2元，車費架構不合理，要求運房局敦促港鐵修正計價問題，並且建議在九龍城廣場、九龍城街巿、土瓜灣體育館及欣榮商場等增設港鐵特惠站，以優惠車費吸引乘客。

至於與港鐵重疊的巴士路線，民建聯指運輸署曾揚言削減四條與鐵路站重疊的巴士線，但其中一條來往鑽石山與九龍站的11號巴士，路線途經伊利沙伯醫院，一旦取消將對進出醫院的探訪者或病人構成不便，尤其以長者影響為甚，建議運輸署不應一刀切取消巴士線，同時協助小巴營辦商轉型，利用現有交通資源開展及加強現有小巴服務，滿足巿民對不同路線的需求。