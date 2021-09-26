輪椅暗藏邋遢成防疫隱憂　機構助輪椅人士塗光觸媒消毒杜絕細菌

疫情下大眾的衛生意識有所提升，不少市民習慣回家後，會先把隨身物品消毒一次，以免有細菌「帶入屋」。輪椅人士因行動不便，往往只能清潔到雙手可觸及的局部地方。加上長期使用酒精消毒輪椅，有機會令輪椅磨損，長遠構成危險。有社福機構免費向有需要的輪椅人士提供滅蟲及防疫塗層消毒服務，讓他們能安心度過疫情。



勞聯智康協會在今年5月開始為輪椅人士提供滅蟲及塗上防疫塗層消毒服務，至今逾百人受惠。提供服務前，協會亦安排納米光自潔抗菌技術「光觸媒」或家居滅蟲講座，讓輪椅人士對服務有基本認知。協會的外展義工隊更會進行家訪，將輪椅、門鎖、洗手間及馬桶等防疫的重點位置作基本清潔及塗上光觸媒，也會視乎情況為輪椅人士作出滅蟲服務。

義工團隊由專業人士組成

協會的外展義工隊以工會工友及社區人士組成，當中不乏從事滅蟲的專業人士。今日（26日）他們在中心集合後，便到有需要的輪椅人士家中進行服務，又在中心協助約20名輪椅人士清潔輪椅。

輪椅人士只能清潔雙手能觸及的輪椅部分

退休前從事滅蟲行業多年的義工吳先生表示，疫情下曾見到有輪椅人士在巴士上想自行清潔輪椅，惟礙於行動不便，只能清潔到雙手能觸及到的地方。加上使用酒精消毒輪椅的有效時間短，未能完全杜絕細菌，亦會容易令輪椅磨損。他把相關情況告之協會後，運用自身專業與協會合作，透過捐款購買相關物資，為輪椅人士提供滅蟲及塗光觸媒消毒服務。

吳先生指出，光觸媒自2003年沙士後便在香港廣泛使用，一般來說，塗上防疫塗層後，便能讓物件在光照下自動抗菌及殺病毒，光觸媒更不含化學抗菌消毒劑，功效可維持一年，讓輪椅人士安心使用。他提醒塗上光觸媒前，應先用清水清潔好，確保物品無油無塵，待一天讓光觸媒硬化後，才能使用清水擦拭，否則會影響功效。

照顧者憂以清潔劑消毒磨損輪椅

78歲的彭先生是這次上門服務的受惠者，從事運輸業多年的他因工作長期勞損，使其膝關節上的軟骨磨蝕，導致不良於行。負責照顧他的彭太表示，疫情初期除了張羅口罩，亦擔心病毒殘留在家中物件上，壓力不小。她解釋，因丈夫出外後，輪椅會變髒，特別進出醫院後，會有不少細菌依附輪椅上，但礙於害怕磨損輪椅，往往只能使用比例較少的漂白水或消毒酒精清潔。她明白做法治標不治本，未能完全杜絕病菌。

彭先生及彭太對於協會有上門提供塗防疫塗層消毒服務感到歡迎。彭太認為「有消毒服務會安心啲，始終咁樣防疫比自己抹差好遠！」彭先生則對有義工上門與他聊天感到開心。彭太透露，疫下照顧者壓力大增，希望社會能多提供家居照顧服務，協助有需要的人進行家居復康，也可讓照顧者騰出時間休息。

機構代表：盼服務能擴展至18區

勞聯智康協會中心主任黎潔華表示，因應疫情，協會比平日接觸更多輪椅人士，發現他們對如何妥善消毒輪椅感到困擾，故協會聯合專業人士以及使用捐款，向他們提供塗防疫塗層消毒服務。黎潔華提到，服務起初只在中心進行，不包括上門和滅蟲服務。但試行一段時間後，協會發現不少輪椅人士均有這方面的需要，遠至將軍澳及利東的人士，也會前往長沙灣的中心使用服務，故開始推行上門服務。

家訪期間，黎潔華發現一些獨居輪椅人士無法處理家中的蟲害問題，「一啲由佢哋嘅輪椅痴返屋企嘅小強、細菌，有啲好誇張，喺屋入面會有一堆小強繁殖」。有見及此，上門服務便加設滅蟲服務，又有曾為專業人士的義工教導他們一些簡易滅蟲方法，幫助他們改善家居環境。黎潔華希望服務能於未來擴展至全港18區，令更多輪椅人士受惠。