調查指逾八成受訪少數族裔勞工遭剝削沒有求助　團體促加強支援

政府在上周發表2021年度施政報告，惟有關少數族裔的着墨仍舊不多，由於語言文化等障礙，少數族裔人士維護勞工權益的意識普遍較為薄弱。有團體的調查發現，逾八成受訪的少數族裔人士，在遭遇勞工權益剝削情況時沒有尋求任何幫助；而即使大多數受訪者的教育水平為高中以上，有逾六成人對《僱傭條例》並不熟悉。



港九勞工社團聯會的調查發現，逾八成受訪的少數族裔人士，在遭遇勞工權益剝削情況時沒有尋求任何幫助。（呂諾君攝）

根據政府2016年中期人口統計，香港的少數族裔人口高達逾26萬人。港九勞工社團聯會（勞聯）在本年6至7月聯同少數族裔組織PEME，進行了「少數族裔對勞工法例認知調查」，成功訪問了298名16歲以上、並且受僱期間符合「4.1.18」規定（即僱員需要為同一僱主連續工作4星期，而每星期工作要不少於18小時，才可獲《僱傭條例》全面保障）的少數族裔人士。

調查中有65%人的教育水平為高中以上，而過半人的收入低於一萬元以下。根據該會為受訪者設計的勞工法例題目測試，在18滿分當中受訪者的平均得分只有8.57分。而最多人答錯的題目分別有關遣散費（正確率為14%）、男士侍產假（正確率為16%）和疾病津貼（正確率為18%）。此外，有82%人表示在遭遇勞工權益剝削情況時沒有尋求任何幫助。

少數族裔工友代表Issac認為，政府各部門包括社署、平機會等都應帶頭，以長期合約形式聘用少數族裔人士。（呂諾君攝）

促政府各部門帶頭以長期合約聘用少數族裔

少數族裔工友代表Issac表示，自己過往曾在勞工處內任職就業大使，期間見到前來求助的少數族裔人士不多，但他也了解到，很多時工友們對本港的勞工法例是「咩都唔識」，「以為做夠三個月先有勞工假、做夠三個月可以隨時辭職......好多時佢哋唔會詳細睇，加上合約又用中文寫，只要人工高佢哋就照簽。」Issac認為，政府各部門包括社署、平機會等都應帶頭，以長期合約形式聘用少數族裔人士，日後不需翻譯員，工友們如遇到不同情況都可直接獲得協助。

勞聯主席林振昇指出，本港少數族裔人士由於語言障礙等因素，容易在就業市場上處於劣勢，政府雖在去年曾提及實施「多元種族就業計劃」，惟截至本年7月底，只有143宗成功就業個案。除了建議政府加快擴展服務計劃，他亦指政府可善用科技網絡開拓宣傳渠道，以及一個讓少數族裔能接觸第一手資訊和使用公共服務的應用程式，並增加在社區推廣勞工法例。此外，林表示現時勞工處兩間就業中心分別聘用兩名通曉少數族裔語言的就業助理，建議日後可增加助理數量；同時可透過「特別·愛增值」計劃，為失業或就業不足的少數族裔人士提升技能。