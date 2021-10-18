運輸署提議改革「地獄級」迴旋處　改善車流兼杜絕「外圈司機」

大圍迴旋處多年來採用三線傳統設計，加上連接兩個隧道路口，車流量極高，易塞易撞，被譽為「地獄級迴旋處」，以往曾被列入交通黑點，運輸署近月提出四大交通改善措施，包括改為兩線螺旋型迴旋處，杜絕長霸外圈司機；擴闊新翠邨對開車路、檢視現有巴士及專線小巴路線，以及重新規劃道路分流，相關建議將於明日（19日）在沙田區議會交通及運輸委員會中討論。



全港300多個迴旋處 沙田佔39個

本港共有330多個迴旋處，按地區計以沙田最多，擁有39個，它們主要分兩大類，其中一種是傳統式迴旋處，另一種是較新的螺旋式迴旋處（簡稱螺旋處），當中大圍迴旋處屬於前者，它擁有三個圈，即有三條行車線，又連接獅隧、城隧及青沙公路入口，屬大圍的交通心臟地帶，加上有大量巴士及大型「搵食車」使用，司機視線容易受阻，只要稍一不慎便會發生意外。它過往曾被列為交通黑點，2019年一輛九巴與專線小巴相撞，造成多名乘客受傷，九巴司機亦頸傷送院。

運輸署月前向沙田區議會交通及運輸委員會提交四項改善建議，包括將傳統三線放為螺旋型兩線，並加設左轉專用線，令迴旋處車龍變得平均，同時劃設合適道路標記及交通標誌予駕駛者；署方同時建議擴闊新翠邨對開一段馬路，原有行人路移至近邨內花槽位置以提供額外行車線，讓車輛沿迴旋處轉入紅梅路；另外就現有公共交通路線或規劃作檢視，包括因應新學年恢復上課後，巴士車流逐步回升，署方正檢討現有進出迴旋處的巴士及專線小巴路線，建議檢討或取消車公廟道至紅梅谷道巴士專線，又考慮是否加建南北連接路以分隔車流等，要求委員明日在會中討論是否支持相關建議。

警方曾拍片教導如何正確入圈及出圈

大圍迴旋處被譽為地獄級迴旋處，警方曾拍片上載facebook官網，向駕駛人士教授正確使用上址迴旋處，包括比喻為時鐘，若自己進入的一方為6點，3個出口順序為9點、12點及 3點，若在9點方向離開，應該行最左線並一直打左燈。至於要在12點離開，因為是直去所以不用打燈，可選擇使用1線或2線入圈。至於較難3點方向，則用打右線切入右線進入內圈，打左燈再切入3點方向，又或打左燈進入第2線，臨近3點方向時便再橫越1條行車線出圈。