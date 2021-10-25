疫下逾半公共飲水機停用　關注團體促更換斟水站取代舊式飲水機

疫情下，政府因應衞生問題停用康文署和食環署轄下用地部分公共飲水機，機場及醫管局則有開放使用。有提倡環保意識的聯盟向政府索取飲水機相關數據後，發現當中擁有過千部飲水機的康文署，只有28部正開放使用，佔整體僅3％。聯盟直指情況不理想，認為此舉與政府一直提倡的環保策略「鼓勵市民自備水樽」背道而馳，促請政府以較衞生的新式斟水站取代現有的噴射式飲水機，繼續鼓勵市民自備水樽，減少購買樽裝水。



根據提倡環保的聯盟「免『廢』暢飲」（下稱聯盟）提供的數據，截至今年9月，政府部門轄下的飲水機只有少於一半（41％）正在使用，停用的飲水機大部分屬於傳統的「噴射式飲水機」。聯盟形容，康文署為飲水機的「大戶」，擁有逾千部噴射式飲水機，28個斟水站則仍然開放供市民使用。聯盟理解政府因應疫情而暫停使用噴射式飲水機，但認為政府缺乏意識將相關飲水機更新為斟水站，在大部分公共飲水機關閉下，變相鼓勵市民購買包裝飲品。

截至今年9月，政府部門轄下的飲水機只有少於一半（41％）正在使用。

大量停用飲水機未能配合環保策略

聯盟認為政府停用措施忽略已設立的一些長遠目標，例如鼓勵市民自備水樽方針，令希望響應的市民猶如得物無所用，未能自備水樽取代購買樽裝水，使減少購買樽裝水的目標滯後。聯盟指出，現時政府未有停用的飲水機主要為斟水站，一些較高危的地方如機場及醫管局，仍然開放使用斟水站，故聯盟建議政府能把原有的噴射式飲水機更新為斟水站，並重新開放，讓市民能夠使用。聯盟相信普及斟水站，能減少浪費。

此外，聯盟對公共飲水機的清潔問題亦十分關注，認為政府現時在飲水機的清潔及濾芯更換頻率的資料透明度不足，建議政府能公開相關資料，並明確列出飲水機的所在地，讓公眾提高對飲水機衞生程度的信心外，亦有助推動飲水機的使用率，從而達到減塑目標。