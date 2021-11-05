百歲長者剖析長壽之道　離家不超過150米　活動量高上班族93%

香港從2018年起已超越日本，成為全球人均壽命最高的地區，本港有非政府機構委托理工大學對85歲以上的長者進行問卷調查，並記錄他們活動範圍及運動量，負責調查的學者稱調查正值第三波疫情，發現逾八成長者不敢走出距離家中超過150米的半徑範圍，但每日活動步數平均高達八千多步，較上班族平均五千多步還要多，每日劇烈運動時間平均持續38分鐘以上，反映他們着重一定運動量，而長者保持正面態度及抱感恩的心情面對問題，亦成為長壽要訣之一。



嗇色園與理工大學今日(5日)發布一項有關百歲長者健康指數研究的調查結果。(莫家文攝)

調查訪問151名長者 年紀最大101歲

嗇色園與理大工大學護老學院老年研究中心合作，去年9月至11月由大學委派工作人員完成百歲長壽長者健康經驗的調查，合共訪問151名在嗇色園轄下耆英地區中心或鄰舍中心活動的85歲以上長者，年紀最大的一位婆婆年屆101歲，全部獲安排在智能手機中安裝全球定位記錄應用程式及配戴活動記錄儀手帶，連續七日了解長者活動範圍及運動量，以一系列數據評估身心健康指數。

研究結果發現，受訪長者的簡短身體功能量表，以及日常家居與社區活動能力分數高於平均值，有關心理心靈數據的主觀快樂感量表及生活質素量表分數平均值亦錄得較高分數，顯示他們生理及心理質素較佳。研究同時調查受訪長者生活空間移動距離，結果發現84%長者只會在距離家中半徑150米範圍內活動，12.6%長者會遠至距離家中151米至580米範圍活動，其餘人士活動範圍可遠至距離家中超過581米以上，但受訪長者每日平均步數達9684步，最高數值達到11766步，而他們每日平均能持續進行38.35分鐘的中等至劇烈體能活動。

負責調查的理大護理學院副教授雷逸華博士分析，受訪者每日平均步行的9684步，較一般辦公室上班平均大約5000至6000步還要多，即活動量高出61至93%，尤其調查時間正值新冠肺炎第三波疫情，大部分長者活動範圍收窄至寓所對開，但不代表他們放棄運動，反而極力維持一定運動量。

退休重新規劃人生 填補無暇學習缺陷

另外，調查抽取其中22位長者進行深入訪談，調查結果顯示，所有受訪者均認為長壽必須維持身體功能正常健康運作，而當中大部分受訪者均保持積極正面的生活態度，會到社區長者中心與其他人交流，亦會相約朋友見面、飲早茶。他們普遍會為獲得外界的經濟或生活支援而感到開心及滿足。

96歲的冼婆婆表示，年青時生活很忙碌，即使她願意學習，但時間及經濟上不允許，直至退休後可以重新規劃人生，她選擇每星期六天到地區長者中心報讀不同種類型的會話與興趣班，趁空檔學習及吸收新知識，笑言「午睡係好嘥時間」，甚至連出外時亦不會錯過鍛練機會，過馬路會主動記下路過車輛車牌，以訓練記憶力，活到老學到老。

九旬婆婆當義工二十載 學懂助人為樂

91歲的梁婆婆，稱丈夫離世後，加上女兒長大搬走，獨居於單位內，但她反而放開懷抱，一星期六日在長者中心用膳，藉此認識新朋友，71歲更一直在中心當義工20年至今，主動關懷居住地點較偏遠的長者，鼓勵長者多外出，而疫情最嚴竣期間，她不敢出遠門，但仍然嚴格保持規律作息，例如只有小學程度的她，堅持每日買報紙後回家閱畢，保持對外界及社會資訊的掌握，即使留在家中，亦會收聽電台有關健康及新聞性資訊，亦有定期進行拉筋等運動，又會透過不同方式，例如唱歌紓發情感，做義工助人為樂，保持樂觀正向人生觀。

調查收集長者生活數據及心理分析後，歸納出七點長壽要訣，包括抱正面態度面對及處理問題、活在當下、接受自身限制、學習放下、提醒自己注意身邊美好事情時要感恩、建立運動習慣、擴闊社交圈子。