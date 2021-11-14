動畫師棄全職變自由工作者　參加培訓增值　盼製作屬於香港的動畫

隨着社會發展，朝九晚六的穩定工作再不是人們唯一選擇，自由工作者（Freelancer）的工作形式日趨普遍。不少人都期望能投身由自己掌控時間及有興趣的工作。90後Samuel便是其中一員，他認為若想長時間留在自由工作者行列，便需要隨時裝備自己，學習不同技能，保持在行業內的競爭力。現時身為動畫師的他，透過參與培訓計劃，增值自己不同技能，令他更有信心承接創作及設計一部完整作品，他更希望有朝一日能製作屬於香港的動畫。



「Feel the Motion」是由信和集團及本地動態影像設計公司eMotionLAB合作的計劃。隨着社交媒體及智能手機普及化，動態影像成為重要一環，加上藝術與創新科技融合發展是新趨勢，「Feel the Motion」計劃以培育「Arts Tech」人才為目標，盼促進本港經濟發展多元化，以及幫助青年人才創造更多機遇。學員的傑出動態影像作品更會獲得在尖沙咀中心及帝國中心展出的機會，維港兩岸的途人都能欣賞得到。

「Feel the Motion」學員的傑出動態影像作品更會獲得在尖沙咀中心及帝國中心展出的機會，維港兩岸的途人都能欣賞得到。（受訪者提供圖片）

自由工作者Samuel便是「Feel the Motion」計劃中的學員，經朋友介紹下，他參加為時半年的計劃。身為動畫師的Samuel一向熱愛動畫，從小看動漫出產大國日本的作品，長大後立志成為動畫師。從中大專業進修學院數碼動畫及創意媒體高級文憑畢業後，難以找到與動畫相關的全職工作，他便暫時從事網頁設計工作。但他對動畫的興趣從未減退，故4年前毅然辭去全職工作，投身自由工作者一列。

Samuel他對動畫的興趣從未減退，故4年前毅然辭去全職工作，投身自由工作者一列。（受訪者提供圖片）

以往只負責後製 鮮有獨力完成一部動畫製作

Samuel的決定一度引起家人擔心，因為自由工作者收入不穩，或會影響他的生活。但Samuel的朋友則視為一個機遇，因自由工作者亦是設計動畫工作的趨勢，故全力支持他的決定。然而，Samuel以往的工作一直只負責部分影片後製動畫內容，鮮有機會獨力完成一部完整的動畫製作，「以往做廣告都係負責啲背景同幾個畫面，其他影片多數係幫手做啲特效」。

Samuel亦意識到在本港製作動畫的市場競爭頗大，僅靠以往的技能，難以在行內持久立足，故需要適時學習新技能。在「Feel the Motion」計劃中，他便有機會從頭到尾完成一套動畫，並有專業導師傳授相應知識，「一開始完全喺度摸索，完全唔知從何入手，因為以往都係有素材去做，有得自由發揮，反而唔知做咩好」。

學會創作時思考如何突出人物特性

幸得導師輔助，讓Samuel懂得如何進行前期構思，並了解整個製作流程。Samuel認為動畫的人物塑造及設計是整個過程最困難的部分，由於過往均是按客人提供的人物設定及指示完成工作，毋須自行思考如何突出人物的特性，「我一開始只係好簡單、直白咁刻劃人物，喺導師教導下，先知原來可以透過一啲手部動作同表情，去表達人物當下嘅感覺」。

Samuel的作品以香港的急促生活作故事背景，講述人們常常無意放大自己做得不好的事情而感到不開心。他希望透過一場籃球表演動畫，互相拍手鼓勵的畫面，帶出人們應正面生活，學會互相欣賞對方的態度。Samuel表示，作品意念來自平日生活接觸到的人，希望大眾看過後有鼓勵作用。作品出爐後，Samuel亦感到十分滿足，他認為這次經驗有助增值自己技能，令他更有信心承接創作及設計一部完整作品。他亦希望透過這次經驗作為基礎，日後有機會製作屬於香港的動畫。