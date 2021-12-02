三兄妹鄉郊開車房主打日本風設計　望推新界北流派汽車文化

日本電影《卡車野郎》的主角駕着裝飾華麗的貨車穿行全國各地，銀幕後有不少觀眾為之著迷。暴走貨車在日本十分盛行，但在香港，間中也可以在街上見到這類設計，當中有不少原來是出自一間由三兄妹主理、主打日本傳統風格的車房。這三兄妹約八年前在上水區的鄉郊落戶，一直以作為車輛的「外觀設計師」自豪；他們希望能形成一種由新界北出發的「介北流」汽車文化，讓更多人懂得欣賞車的藝術。



由三兄妹主理、主打日本傳統風格的「介北工房」，希望能推動香港的汽車文化。（呂諾君攝）

「介北工房」最初是在2013年由大哥阿樂和二哥阿烽開設，阿烽憶述，他「細細個就好鍾意車」，小五時已用零用錢買下人生第一本車書，20歲買下第一輛車。「其實我以前係打工嘅，但香港嘅公司制度覺得你要讀書、有證書先可以升職，所以去到個樽頸位。」阿烽指，當時公司要求他讀三年夜校，「三年時間，我不如去搵下自己興趣啦！」於是他們選擇在金錢村內開車房。

兒時回憶全與車有關

阿烽與大哥阿樂感情深厚，兩兄弟的共同回憶大多與車有關，玩遙控車、一起踏單車違規被捉，也曾一起駕車時不小心超速被警察截查，二人意識到「揸快車」有太多後果，所以近年「玩車」反而著重外觀設計。與他們年紀相隔10年有多的阿妹，近年才加入店舖擔當畫圖工作。三人均深受日本文化影響，不時從日本車書、車展中獲得設計靈感。

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「最初真係要用『兜踎』嚟形容㗎。」阿烽說，店舖在「山寨」位置起家，由最初只有一個「介北工房」，到現時規模大了、還開設了「介北流」專頁。現時所見， 車身的拉花、貼紙等都由阿妹製作，「『流』係一種精神、一個風格，雖然香港冇自己整零件嘅工廠，但我哋都希望可以帶出一個香港文化畀大家睇到。」他認為，香港玩車文化結合了如泰國、日本等地區的風格，而近年日本又流行將國產車變成歐美風格。採訪當日，阿烽和阿樂亦有展示其愛車，透露為了幫車輛改頭換面，足足有一個月沒接生意埋頭苦幹。

「喺香港玩車嘅好似重犯一樣」

「喺香港玩車嘅好似重犯一樣。」阿烽坦言，平日將車輛弄得搶眼吸引，除了得到途人好奇、豔羨的目光，更會引到警察注意，「一懷疑你唔得（非法改裝），就會叫你返去驗車。」阿烽和阿樂平日只會以低調的車款出行，愛車則留在車房中「齋養」；他們又指，香港的汽車活動不多，一些車聚也是「走鬼式」，而以外觀為主要的汽車靜態改裝文化也在全球多地日益盛行，認為如有多些活動作為平台推動汽車文化，有助社會理解有「靚車」並不等於會「揸快車」。

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