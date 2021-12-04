舊公屋離奇出現「隱形單位」未作編配　團隊：推算全港多達687間

公屋申請大排長龍，房署最近公布一般申請者公屋輪候時間已延長至5.8年，創下1999年來新高，有關注團體近月考察葵涌區多幢舊公屋，發現大量空置但未被官方公開編配的「隱形單位」，推算全港至少存在687間同類單位，另有面積達數百呎但長期丟空的空格位及儲物室未被善用，有區議員促請房署考慮將有關單位提供予明年底被迫遷的石籬中轉屋住戶，以及預留應付突發性災難的災民住屋需要。



全港共有19萬公屋單位 部分長期丟空逾一年

葵涌天台平台安居聯盟以及石籬中轉屋關注組，周日(28日)舉行公共老邨長期空置單位考察結果分享會，事前派出多名成員於10月份多次巡視葵盛西邨及麗瑤邨合共14幢樓齡超過44年的大廈，透過外部空置特徵，檢視水錶跳動等方式，確認是否長期空置的單位，以了解邨內有否可被善用的住屋空間，結果於當日發布予街坊作深入探討。

調查結果發現，成員透過實地視察，分別在麗瑤邨及葵盛西邨發現47及81個確認百分百空置或很大機會空閒的單位，扣除被房署調撥作一般配屋供應及特快特快公屋編配計劃的單位用途後，發現分別有10個及16個未被官方列入名單內的「隱形單位」，質疑房署「報細數」。若以隱形單位數量除以邨內整體單位供應量作一個百分比，兩邨百份數再從中取一個平均值，以此推算出全港191,065間公屋單位當中，估算存在687間「隱形單位」，任由其空置多時，沒有應輪候上樓巿民之所急。

+ 1

面積數百呎的儲物室、空格位未有物盡其用

團隊巡查期間又發現，葵盛西邨有14個儲物室，麗瑤邨則有2個，每個房間鐵門深鎖，部分標明層數及室號，部分則只標示為「貯物室」，成員曾從外部探視單位面積，發現儲物室同層及上層均設有相同面積的住屋單位，唯獨儲物房空而不用，有個別儲物室可儲藏多達4個大型垃圾桶車，其餘則空置，未有物盡其用。

對於儲物室的善用，申訴專員公署曾於2018年發表報告，指本港公共屋邨儲物室空置率高達四成，面積涉近11萬呎，其中有逾700呎、兼有窗戶的單位亦要淪為儲物室丟空近4年，批評房署未有善用土地資源，當時房署聲稱已將部分來自葵盛西邨、蝴蝶邨、隆亨邨及順利邨的儲物室或空格位完成住宅單位改建工程，但時至今日，單是葵盛西邨仍有14個儲物室，團隊曾向房署查詢有關儲物室使用率及會否改變使用用途，房署僅回覆大部分儲物室面積狹小，未能符合相關法例對照明、通風及其他方面要求，未作考慮改建成住宅單位。

團隊又在葵盛西邨內發現12個面積至少數百呎以上的空格位，申訴專員公署曾在同一報告中指斥儲物室丟空的同時，發現在觀塘區順利邨有住宅大廈的地下和低層不少有以鐵欄圍封、內裡並無放置任何物品的相連空格位，部分空格位的面積甚至同層其他的住宅單位相若，當時房署回應有關空格位主要規劃作通風用途，因而一直未統計空格位的數量、面積和分布，時至今日，團隊再詢問房署，得來回應是空格位是因應早期公共屋邨標準型大廈設計作樓宇通風用途，經研究認為不符合改建住宅的法例要求。

特快公屋編配單位不受歡迎 淪為閒置單位

另外，團隊根據房署提供的數據，在麗瑤邨及葵盛西邨發現分別有47及68個被安排作為「特快公屋編配計劃」的單位，當中分別有6個及18個屬閒置一年以上，反映上即使放入計劃內供特急申請者，仍然不受歡迎，變相長期空置，團隊推算全港約有564間空置一年以上的特快公屋單位。

關注組當日公開予相關數據予中轉屋及天台屋街坊討論及分享感受，絕大部分人認為浪費土地資源，當中女街坊Grace表示早年與丈夫離婚後，獨力照顧兒子，從事飲食業工作養家，收入有限下只能以6,500元租住葵涌一間天台屋單位，每逢颱風黑雨便會漏水，但申請公屋多時仍未獲批，只能無了期期待。她批評房署既未加快縮短輪候時間，又不將丟空多時的空格位、儲物房及長期閒置單位撥作特殊需要用途，形同浪費，「呢家上樓排期越嚟越耐，單位空置多一年，我哋就等多一年，咁樣係鼓勵業主整多啲劏房，而且租金越貴，業主就索性越整越細。」

天台戶：無人揀我都願意上樓

另一名天台租戶謝先生，與妻子離異後，帶着兩名仍在學的子女，以5,500元租住葵涌一個唐九樓天台單位，一家三口輪候公屋近三年，仍未有任何回音，他稱收入只有萬多元，無力支付子女的補習費，亦不敢出外用膳，不明房署將單位空置的做法，「點解唔分畀人都寧願hold住，就算無人揀我都願意上樓。」

葵青前區議員黃潤達表示，早年曾發生花園街大火及土瓜灣塌樓事件，民政署短期可安排災民入住社區會堂，其後再安排入住石籬中轉屋，明年底過後只剩下屯門寶田邨的選擇，當中一至二人單位極為缺乏，至少要排期9個月至1年才能入住，質疑「再嚟大災難點算？社區會堂可以住一兩日啫，但唔會住到兩個月以上，係咪有啲不受歡迎單位可以轉做中轉屋呢？」

葵青區議員林紹輝稱，由二千年上任以來，見證大磡村居民拆遷後入住中轉屋的事件，擔心再無中轉屋供應，只靠過渡性房屋應付，一旦遇上大型災難便會「爆煲」，屆時才去重新規劃已經太遲，要求房署必須做好事前規劃，例如另設一條隊，讓不受歡迎而長期空置的特快編配公屋單位分予較後排的申請者選擇，又或將已宣佈重建的舊式屋邨空置單位，以特惠租金提供予居住劏房或天台屋的居民作短期性住屋安排，減低輪候上樓人士的財政負擔。

香港01正向房署查詢。