Uber Eats停運｜外賣員稱公司未提補償安排　有人工傷被停工多日

早前外賣平台Uber Eats宣布將於本月底終止在香港的業務，工聯會服務業總工會收到外賣員求助，指Uber Eats沒有回應是否會對外賣員作出補償，又指曾有員工工傷後反被「鎖account」停工。工會表示，正從不同渠道聯絡Uber Eats要求會面，認為外賣員與平台應屬僱傭關係，因此應向其提供勞工福利，結束營運時亦應向工作兩年以上的員工發放遣散費及長期服務金。



現時Uber Eats的外賣員主要分為「自由人」和「包鐘」，其中包鐘形式的外賣員有固定工作時間及工作地區，規定每周工作不少於六天，如需請假要事先申請並得到批核，病假亦需及時提供醫生證明。加入Uber Eats兩年半的阿Yu指，他在本月12日駕電單車由尖沙咀送單至九龍站期間不慎發生意外，令右邊膝蓋受傷。當時報警後由救護車送院治理，至約六小時後才拿到醫生紙。

外賣員匯報受傷後 被要求一小時內交醫生紙

阿Yu指，受傷後已立刻用手機App通知公司，惟對方只表示會協助處理送單，並要求在一小時內提交醫生紙。阿Yu稱，因他無法及時提交，在受傷當日已被「鎖account」並停工至今；而他事後多次經App向平台查詢，但只獲對方「機械式」回覆指「已交予相關團隊處理」。

Uber Eats早前宣布將於12月31日晚上11時59分終止在香港的運作。（資料圖片）

工會：單向式溝通令外賣員只獲機械式回覆

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指出，平台對外賣員有絕大部分控制權，包括可以更改外賣員工作地區、設有懲罰機制等，而平日外賣員只能經手機應用程式跟平台溝通，往往只獲「機械式回覆」。王續指，平台會透過單向式的telegram頻道等向外賣員發出公司指引，而外賣員只能遵守，認為公司應向外賣員提供勞工福利，包括年假、法定假期等，而近日公司宣布結束營運，亦應負起僱主的責任，向工作兩年以上的員工發放遣散費及長期服務金。